HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Tilsa Salazar, hija mayor de Katia Condos y Federico Salazar, debutará como actriz en película producida y protagonizada por su madre

Katia Condos admitió que pidió permiso para que su hija con Federico Salazar hiciera el casting. Aunque solo buscaba que ganara experiencia, Tilsa conquistó a la directora de la película.

Tilsa Salazar Condos, la hija mayor de Federico Salazar y Katia Condos, tiene 22 años.
Tilsa Salazar Condos, la hija mayor de Federico Salazar y Katia Condos, tiene 22 años. | Foto: composición LR/Instagram

Tilsa Salazar, hija mayor de Katia Condos y Federico Salazar, dará su primer paso en el mundo de la actuación con un papel en la próxima película protagonizada y producida por su madre. En una reciente entrevista con Cristian Rivero, la reconocida intérprete de 57 años compartió el nuevo reto que asumirá su primogénita gracias a su propio talento.

Condos, quien se separó de Federico tras tres décadas de relación, reveló que le sugirió a Tilsa presentarse a un casting de la producción para ganar experiencia en audiciones. Lo que comenzó como una oportunidad de aprendizaje terminó sorprendiendo a todos, pues la joven, sin esperárselo, conquistó tanto a la directora como al guionista del proyecto.

PUEDES VER: Katia Condos se emociona tras confesar pérdida que le dejó un profundo dolor: "Mi alma gemela"

lr.pe

Katia Condos habla sobre casting de su hija para su próxima película

El tema salió a la luz cuando Cristian Rivero le preguntó a Katia Condos cómo compartían su trabajo sus hijos con Federico Salazar. El conductor iba a opinar que ninguno de los herederos de Katia había optado por dedicarse a la actuación, pero la intérprete lo interrumpió para decir que Tilsa, la mayor, era la más artista de todos ellos. “Es súper artista; es bailarina. Creo que es una actriz nata”, manifestó.

La figura de ‘Planchando el despecho’ añadió que su primogénita probó un casting de su próximo proyecto, impulsada por una sugerencia suya. En esa línea, reconoció que el propósito de esa audición no era que ganara el papel, sino experiencia. “Para la película que voy a hacer en abril… Ella ha empezado a hacer algunos castings, algún curso de actuación. Está viendo si amplía su rubro. Entonces, le digo: ‘Reina, como soy productora de la película, voy a pedir permiso para que hagas casting de uno de los personajes, pero no para que lo hagas porque todavía te falta experiencia... las cámaras y todo’”, recordó.

PUEDES VER: Katia Condos habla por primera vez sobre el fin de su matrimonio de 30 años con Federico Salazar y hace emotiva confesión: "No lo esperaba"

lr.pe

“Estoy súper emocionada”: Katia Condos feliz por actuar junto a su hija

Más adelante, Katia Condos relató que vio el casting de su hija y le había gustado mucho; sin embargo, decidió no opinar para evitar que su amor de madre influyera en la objetividad. Lo que no esperaba era que la propia directora del largometraje y su asistente también quedaran impresionados con el talento de Tilsa Salazar. Así, la joven, quien anteriormente había participado en obras musicales y espectáculos, consiguió su primer papel en un proyecto cinematográfico.

‘Hace el casting. Yo la veo y a mí me pareció que estaba muy bien. Me gustó un montón, pero soy la mamá. No voy a opinar al respecto. Pero resulta que a Ani, la directora, y a Raúl Zuazo, que es el asistente de dirección, les encantó. Entonces, Tilsa ha sido escogida para el personaje. Va a hacer de la enamorada de mi hijo (en la ficción). ¿Puedes creerlo?’, declaró. Al hablar sobre las expectativas de poder compartir escena por primera vez con su primogénita, reconoció: ‘Estoy súper emocionada’.

Aunque Katia evitó mencionar el nombre de la película, todo apunta a que se trataría de ‘No tan viuda’, una comedia romántica sobre empoderamiento femenino dirigida por Ani Alva Helfer, con quien ya trabajó en famosos títulos como ‘Soltera, casada, viuda, divorciada’. Además de protagonizar, Condos asumirá la producción y la escritura del guion, acompañada en el elenco por Jorge Aravena y Carlos Carlín.

Notas relacionadas
Katia Condos se emociona tras confesar pérdida que le dejó un profundo dolor: "Mi alma gemela"

Katia Condos se emociona tras confesar pérdida que le dejó un profundo dolor: "Mi alma gemela"

LEER MÁS
Katia Condos habla por primera vez sobre el fin de su matrimonio de 30 años con Federico Salazar y hace emotiva confesión: "No lo esperaba"

Katia Condos habla por primera vez sobre el fin de su matrimonio de 30 años con Federico Salazar y hace emotiva confesión: "No lo esperaba"

LEER MÁS
Federico Salazar no descarta reconciliarse con Katia Condos tras anunciar el fin de su relación: "Quién sabe"

Federico Salazar no descarta reconciliarse con Katia Condos tras anunciar el fin de su relación: "Quién sabe"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corazón Serrano anuncia a exfinalista de ‘Yo soy’ como su nueva integrante tras intenso casting: “Felicitaciones, Sharik Danae”

Corazón Serrano anuncia a exfinalista de ‘Yo soy’ como su nueva integrante tras intenso casting: “Felicitaciones, Sharik Danae”

LEER MÁS
Esposa de Manolo Rojas rompe en llanto al recordar la promesa que el cómico no le pudo cumplir: "No voy a poder"

Esposa de Manolo Rojas rompe en llanto al recordar la promesa que el cómico no le pudo cumplir: "No voy a poder"

LEER MÁS
Corazón Serrano: ¿quién es y cuántos años tiene Sharik Danae, su nueva integrante y finalista de 'Yo Soy'?

Corazón Serrano: ¿quién es y cuántos años tiene Sharik Danae, su nueva integrante y finalista de 'Yo Soy'?

LEER MÁS
Alejandra Baigorria y la vez que reveló su secreto para convertirse en empresaria top y conquistar Gamarra: “Sufría muchos robos”

Alejandra Baigorria y la vez que reveló su secreto para convertirse en empresaria top y conquistar Gamarra: “Sufría muchos robos”

LEER MÁS
Katia Condos habla por primera vez sobre el fin de su matrimonio de 30 años con Federico Salazar y hace emotiva confesión: "No lo esperaba"

Katia Condos habla por primera vez sobre el fin de su matrimonio de 30 años con Federico Salazar y hace emotiva confesión: "No lo esperaba"

LEER MÁS
Katy Jara conmueve al revelar que sufrió la pérdida de su bebé tras dura lucha por quedar embarazada: "Sufrimos mucho"

Katy Jara conmueve al revelar que sufrió la pérdida de su bebé tras dura lucha por quedar embarazada: "Sufrimos mucho"

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2026: resultados de los partidos de vuelta del campeonato

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

Tabla de posiciones liga 1 2026: clasificación actualizada con el resultado del clásico y toda la fecha 9 de Apertura

Espectáculos

Alejandra Baigorria y la vez que reveló su secreto para convertirse en empresaria top y conquistar Gamarra: “Sufría muchos robos”

Corazón Serrano: ¿quién es y cuántos años tiene Sharik Danae, su nueva integrante y finalista de 'Yo Soy'?

Corazón Serrano anuncia a exfinalista de ‘Yo soy’ como su nueva integrante tras intenso casting: “Felicitaciones, Sharik Danae”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

Elecciones 2026: Senado estaría conformado por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular y JPP

Jorge Nieto: “En campaña uno tiene que medir a quién golpea y a quién no”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025