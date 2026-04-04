Tilsa Salazar, hija mayor de Katia Condos y Federico Salazar, dará su primer paso en el mundo de la actuación con un papel en la próxima película protagonizada y producida por su madre. En una reciente entrevista con Cristian Rivero, la reconocida intérprete de 57 años compartió el nuevo reto que asumirá su primogénita gracias a su propio talento.

Condos, quien se separó de Federico tras tres décadas de relación, reveló que le sugirió a Tilsa presentarse a un casting de la producción para ganar experiencia en audiciones. Lo que comenzó como una oportunidad de aprendizaje terminó sorprendiendo a todos, pues la joven, sin esperárselo, conquistó tanto a la directora como al guionista del proyecto.

Katia Condos habla sobre casting de su hija para su próxima película

El tema salió a la luz cuando Cristian Rivero le preguntó a Katia Condos cómo compartían su trabajo sus hijos con Federico Salazar. El conductor iba a opinar que ninguno de los herederos de Katia había optado por dedicarse a la actuación, pero la intérprete lo interrumpió para decir que Tilsa, la mayor, era la más artista de todos ellos. “Es súper artista; es bailarina. Creo que es una actriz nata”, manifestó.

La figura de ‘Planchando el despecho’ añadió que su primogénita probó un casting de su próximo proyecto, impulsada por una sugerencia suya. En esa línea, reconoció que el propósito de esa audición no era que ganara el papel, sino experiencia. “Para la película que voy a hacer en abril… Ella ha empezado a hacer algunos castings, algún curso de actuación. Está viendo si amplía su rubro. Entonces, le digo: ‘Reina, como soy productora de la película, voy a pedir permiso para que hagas casting de uno de los personajes, pero no para que lo hagas porque todavía te falta experiencia... las cámaras y todo’”, recordó.

“Estoy súper emocionada”: Katia Condos feliz por actuar junto a su hija

Más adelante, Katia Condos relató que vio el casting de su hija y le había gustado mucho; sin embargo, decidió no opinar para evitar que su amor de madre influyera en la objetividad. Lo que no esperaba era que la propia directora del largometraje y su asistente también quedaran impresionados con el talento de Tilsa Salazar. Así, la joven, quien anteriormente había participado en obras musicales y espectáculos, consiguió su primer papel en un proyecto cinematográfico.

‘Hace el casting. Yo la veo y a mí me pareció que estaba muy bien. Me gustó un montón, pero soy la mamá. No voy a opinar al respecto. Pero resulta que a Ani, la directora, y a Raúl Zuazo, que es el asistente de dirección, les encantó. Entonces, Tilsa ha sido escogida para el personaje. Va a hacer de la enamorada de mi hijo (en la ficción). ¿Puedes creerlo?’, declaró. Al hablar sobre las expectativas de poder compartir escena por primera vez con su primogénita, reconoció: ‘Estoy súper emocionada’.

Aunque Katia evitó mencionar el nombre de la película, todo apunta a que se trataría de ‘No tan viuda’, una comedia romántica sobre empoderamiento femenino dirigida por Ani Alva Helfer, con quien ya trabajó en famosos títulos como ‘Soltera, casada, viuda, divorciada’. Además de protagonizar, Condos asumirá la producción y la escritura del guion, acompañada en el elenco por Jorge Aravena y Carlos Carlín.