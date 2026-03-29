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Hijo de Manolo Rojas se emociona en homenaje póstumo en Huaral y pide respetar decisión de sepultar al acto cómico en Lima

Tras los pedidos de que Manolo Rojas sea enterrado en su natal Huaral, el hijo del cómico se pronunció con determinación, pero no pudo evitar llorar. El sepelio del artista será en Huachipa.

El féretro de Manolo Rojas fue llevado a su natal Huaral para un último adiós.}
El féretro de Manolo Rojas fue llevado a su natal Huaral para un último adiós.} | Foto: composición LR/Instagram/Latina

El homenaje póstumo a Manolo Rojas en su natal Huaral, la mañana del domingo 29 de marzo, estuvo marcado por momentos de profunda emoción. Uno de ellos fue protagonizado por su hijo Manuel, quien se quebró al pedir a los ciudadanos que respetaran la decisión de la familia nuclear de sepultar al actor cómico en Lima.

Tras el repentino fallecimiento del humorista el viernes 27, una de las principales dudas era conocer dónde descansaría finalmente. En un inicio, su hermano declaró que sería enterrado en su tierra natal, conforme al deseo del propio artista. Sin embargo, más adelante trascendió que sus hijos y su esposa determinaron que su morada eterna sea el cementerio Campo Fe de Huachipa, en Lima, donde se realizará el sepelio este domingo 29 en horas de la tarde.

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Hijo de Manolo Rojas pide respeto a la decisión de la familia

La noticia generó polémica, especialmente entre las voces huaralinas que pedían que Manolo Rojas fuera enterrado en su tierra natal, donde era considerado un ícono cultural y un vecino excepcional. En esa línea, Manuel tomó un momento, durante el homenaje póstumo de cuerpo presente realizado en el frontis municipal, no solo para agradecer a los ciudadanos por el recibimiento tan afectuoso a su progenitor, sino también para reafirmar el acuerdo de que su sepultura sea en Lima.

“En vida mi padre fue una gran persona, un gran ser humano. Creo que todas las muestras de afecto que están haciendo hoy, él lo aprueba (…). Siempre ha amado a su tierra, siempre se ha preocupado por ustedes. No hay mayor muestra de afecto que este. La familia está muy adolorida con lo que ha ocurrido, y yo les agradezco inmensamente. Mi padre dejó un gran legado en todo el Perú, siempre llevando a Huaral presente. Hoy es un día muy doloroso y quiero pedirles a todos… nosotros hemos decidido llevárnoslo a Lima y quiero que respeten nuestro dolor”, manifestó.

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Hijo de Manolo Rojas llora en homenaje en Huaral

La respuesta de Manuel Rojas fue recibida entre una mezcla de reclamos y aprobación. Sin embargo, el hijo de Manolo se mantuvo firme respecto a la determinación, aunque no pudo evitar emocionarse al compartir lo mucho que estaban sufriendo mucho por la partida del querido cómico.

“Entiendo su preocupación, entiendo cómo se sienten, pero lo único que quiero que sepan es que no hay personas que sufran más que nosotros. Por favor, si tanto lo amaban, tanto lo respetaban, eso es lo que nosotros hemos decidido. Les pedimos, con mucho cariño y respeto, que nos apoyen en eso, como última muestra de amor que le tienen”, agregó.

Finalmente, el heredero de Manolo Rojas reiteró su agradecimiento hacia Huaral y prometió que iba a cumplir los deseos que en vida le había manifestado su progenitor para con la tierra que lo vio nacer. “Gracias a todo el pueblo de Huaral, espero que lo disfruten. Ahora lo hemos traído para ustedes, para que lo disfrute con su gente, por su barrio La Huaquilla, que tanto amaba. Todavía hay cosas pendientes que mi padre me dejó encargado a mí. Yo nunca me voy a olvidar a ustedes así que esto continúa. Quiero que lo sepan, yo les prometo todo eso”, sentenció.

Al cierre de su discurso, el hermano de Ruby Rojas Alayo recibió muchos aplausos como muestra del respaldo de los ciudadanos huaralinos.

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