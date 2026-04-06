Carlos Alcántara se desempeña como jurado en 'Yo soy' y alista la serie de 'La gran sangre'. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.

Carlos Alcántara se desempeña como jurado en 'Yo soy' y alista la serie de 'La gran sangre'. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.

Carlos Alcántara sigue disfrutando al máximo su nueva vida de soltero tras separarse de su esposa, Jossie Lindley, luego de 30 años de relación. Esta vez, el programa ‘Amor y fuego’ captó al jurado de ‘Yo soy’ besándose dentro de una discoteca con una misteriosa modelo de cabellera rubia, a quien luego identificaron como Stefany Camus, vinculada años atrás al cantante Jhon Kelvin y futbolista Jean Deza.

En las imágenes se observa al popular ‘Cachín’ bailando detrás de la mujer de manera coqueta en el balcón del centro nocturno, sin importarle la mirada de los demás presentes. Segundos después, él le habla al oído y luego la besa apasionadamente, gesto que ella también corresponde.

¿Quién es Stefany Camus, la modelo que fue captada besando a Carlos Alcántara?

Stefany Camus, natural de Tacna, cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram y, según su red social, radica en Emiratos Árabes Unidos. Además, ha estado en países como España, Suecia, Finlandia, Egipto, así como en la exclusiva Dubái, donde suele posar con ropa de baño y ceñidos vestidos.

La modelo rubia no es una personalidad ajena a la farándula nacional. En 2021 fue captada junto a Jhon Kelvin, luego de que el cantante de cumbia fuera denunciado de agresión por su esposa, Dalia Durán.

En diciembre de ese mismo año, Camus fue ampayada en un hospedaje con el futbolista Jean Deza, quien mantenía una relación sentimental con Gabriela Alava. Tras la emisión de las imágenes en ‘Magaly TV: la firme’, el deportista le pidió perdón a su pareja, quien decidió terminar el romance.

Carlos Alcántara fue captado besándose con diferentes jóvenes en discoteca

Desde que se reveló el fin de su matrimonio, Carlos Alcántara ha sido visto en distintas discotecas los fines de semana. Las imágenes junto a Stefany Camus datan del 1 de abril, durante un show de la orquesta Charanga Habanera, donde el expataclaun volvió a demostrar sus dotes de bailarín.

Sin embargo, semanas atrás también fue captado en al menos dos ocasiones con diferentes mujeres, bailando y luego besándolas. El popular ‘Cachín’ no se ha pronunciado sobre esas imágenes ni sobre la posibilidad de iniciar una relación con alguna de ellas.