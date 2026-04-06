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Federico Salazar es captado abrazando a misteriosa mujer tras su separación con Katia Condos: 'Magaly TV, la firme' muestra imágenes exclusivas

‘Magaly TV, la firme’ difundió imágenes exclusivas del periodista Federico Salazar junto con una mujer, tras oficializar su separación de Katia Condos.

Federico Salazar y Katia Condos terminaron tras 30 años de relación. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/YouTube
Federico Salazar y Katia Condos terminaron tras 30 años de relación. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/YouTube

El programa ‘Magaly TV, la firme’ presentó un avance en el que se observa al periodista Federico Salazar abrazando a una mujer dentro de una vivienda, luego de anunciar el fin de su matrimonio con la actriz Katia Condos tras 30 años de relación, decisión que ambos confirmaron fue tomada de manera conjunta.

Las imágenes completas se difundirán este lunes 6 de abril en el espacio de Magaly Medina. En el video, se observa al presentador de noticias hablando por teléfono mientras se acerca a una vivienda; luego abre la puerta, sube al segundo piso y abraza a la mujer.

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‘Magaly TV, la firme’ muestra imágenes exclusivas de Federico Salazar abrazando a misteriosa mujer

“A quién abraza Federico Salazar”, se escucha en las imágenes difundidas por el programa de la popular ‘Urraca’, tras conocerse el fin de su matrimonio con Katia Condos, con quien tuvo tres hijos. En ese contexto, el periodista ya se había pronunciado anteriormente y no descartó una posible reconciliación. “Simplemente hay una separación, pero lo estamos llevando con mucho cariño, mucho amor, porque las cosas no se acaban así tan rápido”, confesó para ‘Amor y fuego’.

Por su parte, la actriz también se refirió recientemente al término de su relación, resaltando lo construido durante los años juntos. “Estrellita para él y para mí porque construimos algo maravilloso”, expresó en el pódcast de Cristian Rivero. Además, la recordada protagonista de ‘Carita de atún’ admitió que no esperaba atravesar esta situación. “(…) yo no creía en las relaciones largas ni en que alguien pudiera amarme por como yo era, era súper insegura”, agregó.

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¿Federico Salazar y Katia Condos siguen viviendo juntos, pese a su separación?

Luego de la separación del periodista y la actriz, Rodrigo González comentó en su programa que ambos continuarían viviendo bajo el mismo techo, situación que le llamó la atención. “Extraño es que ellos siguen viviendo juntos”, declaró el conductor.

“Siguen viviendo juntos. Será cada uno en su cuarto, me imagino (…) pero siguen compartiendo la misma casa”, agregó. ‘Peluchín’ se mostró sorprendido, ya que considera inusual que una expareja pública mantenga la convivencia, especialmente cuando la mayoría de sus hijos ya son adultos.

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