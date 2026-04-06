Karen Schwarz decidió dejar todo en Perú para mudarse a España junto a Ezio Oliva y sus dos hijas, con el objetivo de que su esposo consolide su carrera musical en ese país. Ahora, la exconductora de televisión acaba de revelar a qué se dedicará para solventar su nueva vida en el extranjero.

“¿Estás lista, Europa?”, escribió la exmiss Perú en sus redes sociales, al anunciar que continuará liderando su empresa de ropa femenina ‘Valente’, que administraba en Lima, pero esta vez empezará de cero y apostará por conquistar a un nuevo público: el europeo.

Karen Schwarz anunciando que 'Valente' se expandira por Europa. Foto: Instagram.

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Karen Schwarz anuncia que llevará su marca de ropa al siguiente nivel en Europa

Desde España, Karen Schwarz, de 42 años, se mostró emocionada al revelar que asumirá el reto de expandir su marca de ropa interior modeladora ‘Valente’ por toda Europa. “Paras, respiras y sigues cumpliendo tus sueños. Siempre para dar el siguiente paso hay que visualizar en grande, porque ahí está el reto”, escribió la expresentadora de ‘Yo soy’ en un inicio.

“¿Quién dijo que tus sueños se apagan cuando das el siguiente paso? Todo lo contrario, gracias, Valente, por tanto. ¿Estás lista, Europa? Vamos al siguiente nivel... Muy pronto”, señaló. Luego, agradeció a todo su equipo de trabajo por acompañarla en este nuevo desafío.

En su publicación, las seguidoras de Schwarz celebraron el anuncio y la felicitaron, mientras que otras empezaron a preguntar si realizarán envíos a distintas ciudades de España y Europa. “Zaragoza presente, Karen”, “Estamos listos aquí en Madrid”, “Del Perú al mundo”, “¿Hacen envíos a Londres?”, “¿Habrá en Milano?”, fueron algunos de los comentarios.

Karen Schwarz y Ezio Oliva muestran que su comedor es una caja de cartón en España

Karen Schwarz, Ezio Oliva y sus dos hijas se mudaron a España y sorprendieron al compartir fotografías de cómo están viviendo en ese país. En las imágenes, se observa a la pareja almorzando sobre una caja de cartón, mientras las pequeñas están sentadas en el suelo y usan una maleta como mesa.

Esto se debe a que recién están empezando a acondicionar su nuevo departamento y poco a poco van dándole forma, instalando las camas, la cocina y otros espacios básicos. En la publicación, Ezio Oliva se mostró confiado en que, en poco tiempo, podrán disfrutar plenamente de su nuevo hogar.