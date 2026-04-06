HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Karen Schwarz revela a qué se dedicará en España tras dejar Perú junto a Ezio Oliva y sus hijas: “¿Estás lista, Europa?”

La exconductora de televisión Karen Schwarz dejó todo en Perú para mudarse a España junto a su esposo, Ezio Oliva, e hijas, con el fin de que el cantante consolide su carrera musical.

Karen Schwarz ganó el certamen Miss Perú en 2009. Foto: Composición LR/Instagram.
Karen Schwarz ganó el certamen Miss Perú en 2009. Foto: Composición LR/Instagram.

Karen Schwarz decidió dejar todo en Perú para mudarse a España junto a Ezio Oliva y sus dos hijas, con el objetivo de que su esposo consolide su carrera musical en ese país. Ahora, la exconductora de televisión acaba de revelar a qué se dedicará para solventar su nueva vida en el extranjero.

“¿Estás lista, Europa?”, escribió la exmiss Perú en sus redes sociales, al anunciar que continuará liderando su empresa de ropa femenina ‘Valente’, que administraba en Lima, pero esta vez empezará de cero y apostará por conquistar a un nuevo público: el europeo.

Karen Schwarz anunciando que &#039;Valente&#039; se expandira por Europa. Foto: Instagram.

Karen Schwarz anunciando que 'Valente' se expandira por Europa. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Ezio Oliva termina en el suelo por ataque de ansiedad tras revelar dura realidad en España junto a Karen Schwarz

lr.pe

Karen Schwarz anuncia que llevará su marca de ropa al siguiente nivel en Europa

Desde España, Karen Schwarz, de 42 años, se mostró emocionada al revelar que asumirá el reto de expandir su marca de ropa interior modeladora ‘Valente’ por toda Europa. “Paras, respiras y sigues cumpliendo tus sueños. Siempre para dar el siguiente paso hay que visualizar en grande, porque ahí está el reto”, escribió la expresentadora de ‘Yo soy’ en un inicio.

“¿Quién dijo que tus sueños se apagan cuando das el siguiente paso? Todo lo contrario, gracias, Valente, por tanto. ¿Estás lista, Europa? Vamos al siguiente nivel... Muy pronto”, señaló. Luego, agradeció a todo su equipo de trabajo por acompañarla en este nuevo desafío.

En su publicación, las seguidoras de Schwarz celebraron el anuncio y la felicitaron, mientras que otras empezaron a preguntar si realizarán envíos a distintas ciudades de España y Europa. “Zaragoza presente, Karen”, “Estamos listos aquí en Madrid”, “Del Perú al mundo”, “¿Hacen envíos a Londres?”, “¿Habrá en Milano?”, fueron algunos de los comentarios.

PUEDES VER: Ezio Oliva se muda a España con Karen Schwarz y sus hijas y confiesa una cruda realidad: "Nuestro comedor es una caja"

lr.pe

Karen Schwarz y Ezio Oliva muestran que su comedor es una caja de cartón en España

Karen Schwarz, Ezio Oliva y sus dos hijas se mudaron a España y sorprendieron al compartir fotografías de cómo están viviendo en ese país. En las imágenes, se observa a la pareja almorzando sobre una caja de cartón, mientras las pequeñas están sentadas en el suelo y usan una maleta como mesa.

Esto se debe a que recién están empezando a acondicionar su nuevo departamento y poco a poco van dándole forma, instalando las camas, la cocina y otros espacios básicos. En la publicación, Ezio Oliva se mostró confiado en que, en poco tiempo, podrán disfrutar plenamente de su nuevo hogar.

Notas relacionadas
Ezio Oliva termina en el suelo por ataque de ansiedad tras revelar dura realidad en España junto a Karen Schwarz

Ezio Oliva termina en el suelo por ataque de ansiedad tras revelar dura realidad en España junto a Karen Schwarz

LEER MÁS
Ezio Oliva se muda a España con Karen Schwarz y sus hijas y confiesa una cruda realidad: "Nuestro comedor es una caja"

Ezio Oliva se muda a España con Karen Schwarz y sus hijas y confiesa una cruda realidad: "Nuestro comedor es una caja"

LEER MÁS
Karen Schwarz sorprende al confesar que se siente mal y cree estar embarazada de Ezio Oliva: “Se viene el tercero”

Karen Schwarz sorprende al confesar que se siente mal y cree estar embarazada de Ezio Oliva: “Se viene el tercero”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ezio Oliva termina en el suelo por ataque de ansiedad tras revelar dura realidad en España junto a Karen Schwarz

Ezio Oliva termina en el suelo por ataque de ansiedad tras revelar dura realidad en España junto a Karen Schwarz

LEER MÁS
¿Piero Arenas a la cárcel? Streamer afirma que le dictaron prisión preventiva por presunto abuso contra joven

¿Piero Arenas a la cárcel? Streamer afirma que le dictaron prisión preventiva por presunto abuso contra joven

LEER MÁS
Renato Rossini Jr. se pasa de copas y lanza polémica frase que desata controversia: "Qué culpa tengo de ser pepa y pituco"

Renato Rossini Jr. se pasa de copas y lanza polémica frase que desata controversia: "Qué culpa tengo de ser pepa y pituco"

LEER MÁS
Gisela Valcárcel responde a reclamos de usuarios tras polémicas en el reality ‘La granja VIP’: “Yo no la hago”

Gisela Valcárcel responde a reclamos de usuarios tras polémicas en el reality ‘La granja VIP’: “Yo no la hago”

LEER MÁS
Se revela fuerte amenaza de Jesús Barco a Mark Vito tras agresión de Melissa Klug: "Le reviento una botella, ¿qué va a pasar?"

Se revela fuerte amenaza de Jesús Barco a Mark Vito tras agresión de Melissa Klug: "Le reviento una botella, ¿qué va a pasar?"

LEER MÁS
Mario Irivarren reaparece tras polémica por ampay en Argentina y hace emotiva confesión: "Es un antes y después"

Mario Irivarren reaparece tras polémica por ampay en Argentina y hace emotiva confesión: "Es un antes y después"

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bono Techo Propio 2026: ¿Cumples con estos requisitos? Así puedes recibir hasta S/33.000 gratis para construir tu vivienda

Enrique Vila-Matas: “La metaliteratura no existe, es algo inherente a la escritura, es en realidad un cliché crítico”

¿Cuándo se conocerán los resultados presidenciales de las Elecciones 2026? Esto dice la ONPE

Espectáculos

Mario Hart rompe su silencio y no descarta final de su matrimonio con Korina Rivadeneira tras fuertes rumores: "La realidad es esa"

Mario Irivarren reaparece tras polémica por ampay en Argentina y hace emotiva confesión: "Es un antes y después"

Renato Rossini Jr. se pasa de copas y lanza polémica frase que desata controversia: "Qué culpa tengo de ser pepa y pituco"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuándo se conocerán los resultados presidenciales de las Elecciones 2026? Esto dice la ONPE

Elecciones 2026 Perú EN VIVO hoy 6 de abril: actividades de candidatos, cierres de campaña, últimas noticias y agenda

Alfonso López Chau indultará a Pedro Castillo: "Buscaremos la forma"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025