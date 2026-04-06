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Alejandra Baigorria lanza dura advertencia a Onelia Molina tras exponer su conversación sobre Said Palao: “No lo voy a permitir”

Onelia Molina ‘traicionó’ a Alejandra Baigorria al revelar públicamente que la rubia “estaba desesperada en saber si Said Palao le fue infiel en Argentina”.

Alejandra Baigorria llegó a Lima proveniente de Piura donde vacacionó junto a su abuela y hermano. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.
Alejandra Baigorria llegó a Lima proveniente de Piura donde vacacionó junto a su abuela y hermano. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.

Alejandra Baigorria concedió una entrevista exclusiva al programa 'Amor y fuego' y habló sobre todo lo concerniente a la crisis que atraviesa con su esposo, Said Palao. Sin embargo, lo que también llamó la atención fue que hablara abiertamente sobre Onelia Molina, a quien le lanzó una dura advertencia.

Cabe recordar que la integrante de 'Esto es guerra' 'traicionó' a la 'gringa de Gamarra' al contar en 'Magaly TV: la firme' detalles de la conversación que tuvieron tras el ampay de Mario Irivarren y Said Palao en Argentina.

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Alejandra Baigorria molesta con Onelia Molina por exponer su conversación privada

Es conocida la enemistad entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina. No obstante, luego del ampay en que sus respectivas parejas fueron protagonistas en Argentina, la empresaria se acercó a la dentista para sostener una conversación privada.

Ella aclaró que en ese momento nunca tuvo malas intenciones. “Yo creo que, si hubo en algún momento una buena intención de mi parte, pues ahí está y se ve claramente cuáles fueron mis intenciones”, señaló en un inicio.

Además, la rubia advirtió a la modelo arequipeña que no permitirá que nadie “pase por encima de ella”. “Yo no tengo nada en contra de nadie, pero tampoco voy a permitir que pasen por encima de mí. Ya sabré tomar cuáles son mis medidas y qué cosas, con quién sí y con quién no”, finalizó la empresaria con un semblante serio.

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Alejandra Baigorria analiza qué hará con su matrimonio

En otra parte de la entrevista, Alejandra Baigorria contó que está pensando sobre su matrimonio y que se tomará el tiempo necesario para decidir su futuro con Said Palao, tras el ampay con modelos en Argentina.

“La decisión la voy a tomar yo, me puedo demorar un año y nadie tiene por qué juzgarme. Estoy tranquila y haciendo las cosas a mi manera. Ya lo sabrán. Voy a tomar una decisión de acuerdo a cómo dicta mi corazón y lo que yo siento”, señaló la exchica reality de 37 años.

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