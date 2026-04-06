Grupo Niche logra sold out y anuncia segunda fecha: cuando y dónde será el nuevo concierto

El Grupo Niche confirmó una segunda fecha en Lima tras el rotundo éxito de ventas de su primer concierto, programado para este 13 de agosto, cuyos boletos se agotaron rápidamente (sold out) debido a la abrumadora respuesta del público. El show se realizará en el Gran Teatro Nacional.

La orquesta colombiana no solo regresa al Perú, sino que reafirma su vigencia y poder de convocatoria, demostrando que su música sigue más viva que nunca y que su conexión con el público continúa creciendo con el paso del tiempo.

¿Cuándo será el nuevo concierto del grupo Niche?

El nuevo concierto del grupo Niche se realizará el 14 de agosto en el Gran Teatro Nacional. La apertura de esta segunda fecha responde directamente al fervor de los fans peruanos, quienes no tardaron en agotar las localidades del primer show, demostrando una vez más el profundo vínculo que existe entre la banda y el público limeño.

La nueva fecha se proyecta como otra noche de lleno total, impulsada por la alta demanda que dejó sin entradas a cientos de fans en el primer anuncio. Por ello, los organizadores recomiendan asegurar los boletos con anticipación para no quedar fuera de este espectáculo que promete ser uno de los eventos salseros más destacados del año en Lima.

¿Cómo conseguir entradas para el concierto del Grupo Niche?

Las entradas para este nuevo concierto del Grupo Niche el 14 de agosto ya se encuentran disponibles a través de Teleticket, marcando un nuevo hito en la historia de la salsa en el Perú.

Con una trayectoria que supera las cuatro décadas, Grupo Niche se ha consolidado como uno de los máximos referentes de la salsa a nivel mundial. Su legado musical incluye himnos inolvidables como ‘Cali Pachanguero’, ‘Una Aventura’, ‘Sin Sentimiento’ y ‘Gotas de Lluvia’, canciones que han trascendido generaciones y continúan sonando con fuerza en cada rincón de Latinoamérica.