HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Grupo Niche logra sold out y anuncia segunda fecha: cuando y dónde será el nuevo concierto

La orquesta de salsa colombiana arrasó con las entradas rápidamente para su primer concierto, que se realizará este 13 de agosto.

Grupo colombiano Niche es uno de los más populares en Perú. Foto: Difusión.
Grupo colombiano Niche es uno de los más populares en Perú. Foto: Difusión.

El Grupo Niche confirmó una segunda fecha en Lima tras el rotundo éxito de ventas de su primer concierto, programado para este 13 de agosto, cuyos boletos se agotaron rápidamente (sold out) debido a la abrumadora respuesta del público. El show se realizará en el Gran Teatro Nacional.

La orquesta colombiana no solo regresa al Perú, sino que reafirma su vigencia y poder de convocatoria, demostrando que su música sigue más viva que nunca y que su conexión con el público continúa creciendo con el paso del tiempo.

PUEDES VER: Grupo Niche tiene encuentro con Melcochita y se desviven en halagos: "Maestro de nuestra generación”

lr.pe

¿Cuándo será el nuevo concierto del grupo Niche?

El nuevo concierto del grupo Niche se realizará el 14 de agosto en el Gran Teatro Nacional. La apertura de esta segunda fecha responde directamente al fervor de los fans peruanos, quienes no tardaron en agotar las localidades del primer show, demostrando una vez más el profundo vínculo que existe entre la banda y el público limeño.

La nueva fecha se proyecta como otra noche de lleno total, impulsada por la alta demanda que dejó sin entradas a cientos de fans en el primer anuncio. Por ello, los organizadores recomiendan asegurar los boletos con anticipación para no quedar fuera de este espectáculo que promete ser uno de los eventos salseros más destacados del año en Lima.

PUEDES VER: Grupo Niche relanza su clásico ‘Entrega’ y se prepara para el festival ‘Una Noche de Salsa 13’

lr.pe

¿Cómo conseguir entradas para el concierto del Grupo Niche?

Las entradas para este nuevo concierto del Grupo Niche el 14 de agosto ya se encuentran disponibles a través de Teleticket, marcando un nuevo hito en la historia de la salsa en el Perú.

Con una trayectoria que supera las cuatro décadas, Grupo Niche se ha consolidado como uno de los máximos referentes de la salsa a nivel mundial. Su legado musical incluye himnos inolvidables como ‘Cali Pachanguero’, ‘Una Aventura’, ‘Sin Sentimiento’ y ‘Gotas de Lluvia’, canciones que han trascendido generaciones y continúan sonando con fuerza en cada rincón de Latinoamérica.

Notas relacionadas
Christian Chávez, exmiembro de RBD, regresa al Perú tras 10 años: fecha, venta de entradas y precios para su concierto

Christian Chávez, exmiembro de RBD, regresa al Perú tras 10 años: fecha, venta de entradas y precios para su concierto

LEER MÁS
Ana Torroja en Lima 2026: fecha de concierto y dónde comprar entradas para el concierto de la cantante española

Ana Torroja en Lima 2026: fecha de concierto y dónde comprar entradas para el concierto de la cantante española

LEER MÁS
Salsa Lima Festival 2026: artistas, fecha, lugar y venta de entradas en Teleticket

Salsa Lima Festival 2026: artistas, fecha, lugar y venta de entradas en Teleticket

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Karen Schwarz revela a qué se dedicará en España tras dejar Perú junto a Ezio Oliva y sus hijas: “¿Estás lista, Europa?”

Karen Schwarz revela a qué se dedicará en España tras dejar Perú junto a Ezio Oliva y sus hijas: “¿Estás lista, Europa?”

LEER MÁS
Carlos Alcántara es captado besándose con modelo vinculada a Jhon Kelvin y Jean Deza, según ‘Amor y fuego’

Carlos Alcántara es captado besándose con modelo vinculada a Jhon Kelvin y Jean Deza, según ‘Amor y fuego’

LEER MÁS
Ezio Oliva termina en el suelo por ataque de ansiedad tras revelar dura realidad en España junto a Karen Schwarz

Ezio Oliva termina en el suelo por ataque de ansiedad tras revelar dura realidad en España junto a Karen Schwarz

LEER MÁS
Mario Hart confirma que su lujosa casa con Korina Rivadeneira sí está en venta tras rumores de ruptura: "Se dio la oportunidad"

Mario Hart confirma que su lujosa casa con Korina Rivadeneira sí está en venta tras rumores de ruptura: "Se dio la oportunidad"

LEER MÁS
Federico Salazar es captado abrazando a misteriosa mujer tras su separación con Katia Condos: 'Magaly TV, la firme' muestra imágenes exclusivas

Federico Salazar es captado abrazando a misteriosa mujer tras su separación con Katia Condos: 'Magaly TV, la firme' muestra imágenes exclusivas

LEER MÁS
Corazón Serrano: ¿quién es y cuántos años tiene Sharik Danae, su nueva integrante y finalista de 'Yo Soy'?

Corazón Serrano: ¿quién es y cuántos años tiene Sharik Danae, su nueva integrante y finalista de 'Yo Soy'?

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos descubren por primera vez en Ecuador un escarabajo que perfora madera y cultiva hongos: adultos viven pocos días

Alfonso López Chau firma pacto ético contra la corrupción en Puno: “Renunciaré si lo incumplo”

Las imágenes satelitales muestran el gran cambio: las lluvias intensas transformaron un territorio que no se veía tan verde en una década

Espectáculos

Alejandra Baigorria lanza dura advertencia a Onelia Molina tras exponer su conversación sobre Said Palao: “No lo voy a permitir”

Carlos Alcántara es captado besándose con modelo vinculada a Jhon Kelvin y Jean Deza, según ‘Amor y fuego’

Mario Hart confirma que su lujosa casa con Korina Rivadeneira sí está en venta tras rumores de ruptura: "Se dio la oportunidad"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alfonso López Chau firma pacto ético contra la corrupción en Puno: “Renunciaré si lo incumplo”

José Domingo Pérez anuncia que será el nuevo abogado de Castillo: "Vamos a lograr su libertad"

¿Cuánto se paga de multa por no votar en las Elecciones Generales 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025