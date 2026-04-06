Primer ministro pedirá el voto de confianza del Congreso el 16 de abril

El Gobierno se mantiene dentro del plazo constitucional de 30 días para acudir al Parlamento. Foto: difusión

El Gobierno se mantiene dentro del plazo constitucional de 30 días para acudir al Parlamento. Foto: difusión

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, solicitará el voto de confianza al Congreso el próximo 16 de abril, tras las elecciones generales previstas para el día 12.

La fecha fue establecida entre el presidente del Consejo de Ministros y representantes del Parlamento, quienes coincidieron en que la presentación debía realizarse después del proceso electoral para evitar interferencias políticas.

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En un documento firmado por Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, se cita al Gabinete ministerial a una sesión del Pleno el próximo 16 de abril a partir de las 10. 00 a.m.

En tanto, el Gobierno se mantiene dentro del plazo constitucional de 30 días para acudir al Parlamento y solicitar la investidura, requisito obligatorio para que el gabinete continúe en funciones.

Pável Aguilar, profesor de estudios políticos en la UNMSM y PUCP: ¿Cálculo político en medio de la campaña electoral?

El sociólogo y docente universitario, Pavel Aguilar, consideró que la postergación del voto de confianza responde a una estrategia política del Ejecutivo para esperar el nuevo mapa que deje la primera vuelta. Aunque el Gobierno de José María Balcázar aún se mantiene dentro del plazo constitucional de 30 días, el especialista advirtió que la ausencia de una fecha concreta no parece casual, sino vinculada al impacto que tendrá el resultado electoral en la correlación de fuerzas dentro del Congreso.

“Estamos muy cerca de las elecciones y todo indica que una fuerza de derecha podría pasar a segunda vuelta”, explicó. Para Aguilar, la cercanía de las elecciones 2026 modifica por completo la agenda pública y parlamentaria, sobre todo por la alta probabilidad de que una candidatura de derecha, como la de Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga, alcance la segunda vuelta. En ese escenario, comentó que el oficialismo tendría más incentivos para esperar y medir cómo se reordenan las bancadas antes de exponer al gabinete de Luis Arroyo a una votación.

Aguilar señaló que el Ejecutivo ha optado por bajar el perfil de temas conflictivos. “Han bajado el volumen de algunos puntos álgidos de la agenda. No hay una línea política fuerte, más bien una mirada técnica”, afirmó.



