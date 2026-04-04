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Katia Condos se emociona tras confesar pérdida que le dejó un profundo dolor: "Mi alma gemela"

La actriz Katia Condos sorprendió al abrir su corazón sobre una historia personal en una entrevista tras su separación del periodista Federico Salazar, con quien compartió 30 años de su vida.

La actriz Katia Condos se sinceró en entrevista con Cristian Rivero.
La actriz Katia Condos se sinceró en entrevista con Cristian Rivero. | Foto: captura YouTube

La actriz Katia Condos abrió su corazón en una sincera entrevista para el pódcast de Cristian Rivero, luego de confirmar el final de su matrimonio con Federico Salazar tras 30 años juntos.

Durante la conversación, la artista no solo sorprendió al hablar públicamente por primera vez sobre su separación del periodista, sino que también confesó una dolorosa pérdida que sufrió hace muy poco tiempo y que marcó su vida de manera significativa.

PUEDES VER: Katia Condos habla por primera vez sobre el fin de su matrimonio de 30 años con Federico Salazar y hace emotiva confesión: "No lo esperaba"

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“Fue muy duro para mí”: Katia Condos se sincera sobre dolorosa pérdida

Katia Condos no pudo evitar emocionarse al recordar la muerte de una amiga a quien consideraba parte de su familia. “Yo tenía esta hermana de mi vida: mi ‘Pocha’. Se fue hace un año”, reveló.

Conmovida, la figura de 'Planchando el despecho' se sinceró sobre el impacto que significó para ella esta despedida al tratarse de una persona con la que compartía un fuerte vínculo. “Fue muy duro para mí porque era mi hermana, mi alma gemela, digamos, de amistad”, agregó.

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Katia Condos: “Ella sabía que se iba a ir”

El impacto de la historia compartida por Katia Condos tomó un giro más profundo cuando la actriz de 57 años detalló que su querida amiga atravesó un proceso de despedida definitiva con la conciencia de que estaba partiendo.

“Y con ella hablábamos porque en todo su proceso de ir yéndose, ella sabía que se iba a ir. Hablábamos mucho de qué era este viaje en la vida, de qué era lo que importaba, qué es lo que uno se lleva a la hora que se va… hablábamos de los vínculos”, sentenció. Aunque evitó especificar la razón de su fallecimiento, dejó en claro que se trató de un tránsito lleno de lucidez y amor.

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