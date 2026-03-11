HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 11 de marzo | LR+ Noticias

Espectáculos

Katia Condos anuncia el final de su matrimonio con Federico Salazar tras 30 años de relación: "Hemos tomado caminos separados"

"Es un momento sensible para nosotros", expresó Katia Condos en su comunicado. Además, señaló que ambos priorizarán su labor como padres y su familia.

Katia Condos y Federico Salazar estuvieron juntos 30 años. Foto: Carlos Contreras Merino
Katia Condos y Federico Salazar estuvieron juntos 30 años. Foto: Carlos Contreras Merino

Federico Salazar y Katia Condos pusieron punto final a su matrimonio. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la actriz dejó atónitos a sus seguidores al anunciar su ruptura sentimental y pidió respeto ante este difícil proceso que ambos están atravesando.

“Hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados”, posteó Katia Condos en su comunicado. Cabe señalar que hace solo 1 mes ambos compartían momentos agradables. Incluso, la artista de América TV compartió un video en el cual el periodista acepta ser “pisado, pero a mucha honra”.

Katia Condos anuncia el fin de su matrimonio con Federico Salazar. Foto: Instagram

Katia Condos anuncia el fin de su matrimonio con Federico Salazar. Foto: Instagram

Notas relacionadas
Federico Salazar se sincera sobre su matrimonio con Katia Condos y admite ser 'pisado': “A mucha honra”

Federico Salazar se sincera sobre su matrimonio con Katia Condos y admite ser 'pisado': “A mucha honra”

LEER MÁS
Federico Salazar preocupa a sus seguidores tras haber sido hospitalizado 10 días por insuficiencia renal: "Uno enredándose solito"

Federico Salazar preocupa a sus seguidores tras haber sido hospitalizado 10 días por insuficiencia renal: "Uno enredándose solito"

LEER MÁS
Sol Carreño bromea a Verónica Linares tras lograr conducir junto a Federico Salazar: “Estabas serruchando”

Sol Carreño bromea a Verónica Linares tras lograr conducir junto a Federico Salazar: “Estabas serruchando”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Korina Rivadeneira y Mario Hart estarían en proceso de separación, según ‘Amor y fuego’: “No todo es felicidad”, reveló el piloto

Korina Rivadeneira y Mario Hart estarían en proceso de separación, según ‘Amor y fuego’: “No todo es felicidad”, reveló el piloto

LEER MÁS
¿Se arrepintió? Paul Michael anuncia el fin de su relación con Pamela López en comunicado, pero lo borra a los minutos

¿Se arrepintió? Paul Michael anuncia el fin de su relación con Pamela López en comunicado, pero lo borra a los minutos

LEER MÁS
Federico Salazar se sincera sobre su matrimonio con Katia Condos y admite ser 'pisado': “A mucha honra”

Federico Salazar se sincera sobre su matrimonio con Katia Condos y admite ser 'pisado': “A mucha honra”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Piero Cari, futbolista de Alianza Lima, estaría en el radar de clubes argentinos: "Su agencia tiene buenos contactos"

Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Katia Condos anuncia el final de su matrimonio con Federico Salazar tras 30 años de relación: "Hemos tomado caminos separados"

Espectáculos

Korina Rivadeneira y Mario Hart estarían en proceso de separación, según ‘Amor y fuego’: “No todo es felicidad”, reveló el piloto

Yosmel Lugo Meza, hijo de Abencia Meza, habla tras grave incidente con músico y lo acusa de faltarle el respeto a su novia: "Nos peleamos ambos"

Fiorella Retiz revela en vivo que expresidente José Jerí le dio like a un video suyo en TikTok: “Se pasó”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Caso Andrés Hurtado: Fiscalía pide ampliar 18 meses de prisión preventiva contra 'Chibolin' por tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre Villaverde tras vínculo con Grozo: “Donde puede aparecer, aparece y si no lo invitan, ya ve cómo entra”

Vladimir Cerrón: Humberto Abanto justifica su situación como prófugo y TC deja a voto anulación de prisión preventiva

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025