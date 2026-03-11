Katia Condos anuncia el final de su matrimonio con Federico Salazar tras 30 años de relación: "Hemos tomado caminos separados"
"Es un momento sensible para nosotros", expresó Katia Condos en su comunicado. Además, señaló que ambos priorizarán su labor como padres y su familia.
Federico Salazar y Katia Condos pusieron punto final a su matrimonio. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la actriz dejó atónitos a sus seguidores al anunciar su ruptura sentimental y pidió respeto ante este difícil proceso que ambos están atravesando.
“Hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados”, posteó Katia Condos en su comunicado. Cabe señalar que hace solo 1 mes ambos compartían momentos agradables. Incluso, la artista de América TV compartió un video en el cual el periodista acepta ser “pisado, pero a mucha honra”.
Katia Condos anuncia el fin de su matrimonio con Federico Salazar. Foto: Instagram