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Carlos Alcántara se robó el show durante el matrimonio de su hijo con enérgicos pasos de baile: "¡Asu, mare! Qué tal Dragón"

El jurado bailó al ritmo de 'Another one bites the dust'. Muchos asocian la canción de Queen con una escena de "¡Asu Mare!", cuando el personaje 'Cachín' la canta con una pronunciación incorrecta, popularizada en la frase "Awara wara wa tu tas".

Carlos Alcántara fue el rey de la pista de baile Foto: Composición LR
Carlos Alcántara fue el rey de la pista de baile Foto: Composición LR | Instagram Carlos Alcántara

Carlos Alcántara volvió a robarse todas las miradas. Esta vez, el escenario fue la boda de su hijo mayor, Gianfranco Alcántara. A través de su cuenta de Instagram, el popular 'Cachín' compartió algunos momentos de la íntima celebración, donde dejó ver detalles de la fiesta.

Entre las imágenes que más llamaron la atención destacaron los enérgicos pasos de baile del actor de 61 años, que generaron gritos y aplausos entre los invitados. En la boda también estuvieron presentes figuras del espectáculo peruano como Miguel Valladares, CEO de Tondero, y el actor Franco Cabrera. ”¡A su mar! Qué tal Dragón”, fueron algunos de los comentarios de los presentes en la mágica noche.

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Carlos Alcántara, el rey de la pista de baile

Uno de los momentos más comentados de la boda fue cuando el jurado de ‘Yo soy’ bailó con la novia, Andrea Rubini Caballero. El actor sorprendió a los asistentes con su flexibilidad mientras movía sus brazos hacia atrás de manera rápida. Alcántara bailó al ritmo de ‘Another one bites the dust’, clásico de la banda británica Queen.

La canción tiene un vínculo especial con el popular ‘Cachín’. Su peculiar pronunciación fonética del coro (Awara wara tu tas) se volvió popular en el Perú durante algunos de sus monólogos humorísticos en el teatro. Luego trasladó la frase a la pantalla grande con su primera película “¡Asu Mare!”, uno de los mayores éxitos de taquilla del cine peruano. 

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Hijo mayor de Carlos Alcántara se casa en íntima boda

El hijo mayor de Carlos Alcántara celebró una íntima ceremonia de matrimonio junto con su pareja, Andrea Rubini Caballero, en un evento familiar que reunió a sus seres más cercanos.

En redes sociales, no pasó desapercibido que el evento familiar marcó el reencuentro entre el actor y su expareja, Jossie Lindley, con quien mantuvo una relación por casi 30 años. A pesar de su separación, ambos posaron juntos en las fotos familiares junto a sus dos hijos y la nueva integrante de la familia.




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