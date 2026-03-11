El actor peruano Carlos Alcántara, conocido popularmente como ‘Cachín’, fue ampayado hace unos días por el programa ‘Magaly TV, la firme’. En las imágenes en las que aparece compartiendo un beso con una joven durante una salida nocturna. Tras la emisión del reportaje televisivo, la protagonista de las imágenes decidió pronunciarse públicamente.

Se trata de Indira Orbegozo, cantante de salsa que brindó declaraciones al espacio de espectáculos de ATV para aclarar el contexto del encuentro. La artista aseguró que se trata de una relación cordial y explicó cómo surgió la comunicación con el actor antes de coincidir en persona en la reunión que terminó siendo captada por las cámaras.

PUEDES VER: Carlos Alcántara fue ampayado besando apasionadamente a mujer en discoteca tras terminar su matrimonio de 15 años

Joven ampayada con Carlos Alcántara revela cómo lo conoció

Durante su intervención en ‘Magaly TV, la firme’, Indira Orbegozo detalló que el primer contacto con Carlos Alcántara se dio a través de redes sociales. Según su relato, ambos comenzaron a interactuar mediante mensajes en Instagram, plataforma desde la cual iniciaron una conversación que luego continuó en WhatsApp.

De acuerdo con la cantante, esa comunicación virtual derivó en una invitación a cenar, encuentro que coincidió con el momento en que el equipo del programa de Magaly Medina registró el acercamiento entre ambos. La joven sostuvo que no tiene nada que ocultar respecto a la salida y remarcó que en ese momento fue la primera vez que veía personalmente al actor.

“Nos conocimos por Instagram y de ahí me invitó a cenar. Yo tampoco tengo nada que ocultar. De hecho, esa fue la primera vez que lo he visto, donde nos han ampayado”, comentó Orbegozo durante la entrevista televisiva.

La salsera también relató que, tras el encuentro, ambos se retiraron del lugar juntos. Sin embargo, enfatizó que su situación sentimental es libre y que la interacción con ‘Cachín’ no implica necesariamente una relación formal.

Indira Orbegozo no descarta seguir saliendo con 'Cachín'

En la misma conversación con el programa de espectáculos, Indira Orbegozo expresó la admiración que siente por Carlos Alcántara. Según explicó, su aprecio por el comediante viene desde hace años, incluso desde su infancia, cuando seguía su carrera artística.

La intérprete destacó además la actitud y energía del actor, señalando que su personalidad transmite vitalidad. “Es una persona que yo admiro desde niñita. Siento que es como un niño en el cuerpo de un adulto; no lo veo como un señor o un viejito, lo siento joven, lleno de vida y con muchas cosas en su mente”, afirmó.

Orbegozo añadió que actualmente mantienen una relación amistosa. No obstante, evitó cerrar la posibilidad de que puedan volver a coincidir en el futuro, dejando abierta la puerta a nuevos encuentros.