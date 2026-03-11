HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Caos en el Gobierno y elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Joven ampayada besando a Carlos Alcántara lo llena de elogios y no descarta seguir saliendo con él: "Lo siento lleno de vida"

La joven cantante de salsa Indira Orbegozo se pronunció luego de que las cámaras de 'Magaly TV, la firme' difundieran imágenes donde aparece besando a Carlos Alcántara. Ella explicó cómo inició el contacto con el actor y cuál es su relación actual.

Carlos Alcántara fue ampayado besando a la joven tras el final de su matrimonio. Foto: Composición LR/Captura/ATV/Instagram
Carlos Alcántara fue ampayado besando a la joven tras el final de su matrimonio. Foto: Composición LR/Captura/ATV/Instagram

El actor peruano Carlos Alcántara, conocido popularmente como ‘Cachín’, fue ampayado hace unos días por el programa ‘Magaly TV, la firme’. En las imágenes en las que aparece compartiendo un beso con una joven durante una salida nocturna. Tras la emisión del reportaje televisivo, la protagonista de las imágenes decidió pronunciarse públicamente.

Se trata de Indira Orbegozo, cantante de salsa que brindó declaraciones al espacio de espectáculos de ATV para aclarar el contexto del encuentro. La artista aseguró que se trata de una relación cordial y explicó cómo surgió la comunicación con el actor antes de coincidir en persona en la reunión que terminó siendo captada por las cámaras.

PUEDES VER: Carlos Alcántara fue ampayado besando apasionadamente a mujer en discoteca tras terminar su matrimonio de 15 años

lr.pe

Joven ampayada con Carlos Alcántara revela cómo lo conoció

Durante su intervención en ‘Magaly TV, la firme’, Indira Orbegozo detalló que el primer contacto con Carlos Alcántara se dio a través de redes sociales. Según su relato, ambos comenzaron a interactuar mediante mensajes en Instagram, plataforma desde la cual iniciaron una conversación que luego continuó en WhatsApp.

De acuerdo con la cantante, esa comunicación virtual derivó en una invitación a cenar, encuentro que coincidió con el momento en que el equipo del programa de Magaly Medina registró el acercamiento entre ambos. La joven sostuvo que no tiene nada que ocultar respecto a la salida y remarcó que en ese momento fue la primera vez que veía personalmente al actor.

“Nos conocimos por Instagram y de ahí me invitó a cenar. Yo tampoco tengo nada que ocultar. De hecho, esa fue la primera vez que lo he visto, donde nos han ampayado”, comentó Orbegozo durante la entrevista televisiva.

La salsera también relató que, tras el encuentro, ambos se retiraron del lugar juntos. Sin embargo, enfatizó que su situación sentimental es libre y que la interacción con ‘Cachín’ no implica necesariamente una relación formal.

PUEDES VER: Carlos Alcántara impacta al mostrar su gran cambio físico tras el final de su matrimonio: "Llegaremos a abril con el cuerpo más definido"

lr.pe

Indira Orbegozo no descarta seguir saliendo con 'Cachín'

En la misma conversación con el programa de espectáculos, Indira Orbegozo expresó la admiración que siente por Carlos Alcántara. Según explicó, su aprecio por el comediante viene desde hace años, incluso desde su infancia, cuando seguía su carrera artística.

La intérprete destacó además la actitud y energía del actor, señalando que su personalidad transmite vitalidad. “Es una persona que yo admiro desde niñita. Siento que es como un niño en el cuerpo de un adulto; no lo veo como un señor o un viejito, lo siento joven, lleno de vida y con muchas cosas en su mente”, afirmó.

Orbegozo añadió que actualmente mantienen una relación amistosa. No obstante, evitó cerrar la posibilidad de que puedan volver a coincidir en el futuro, dejando abierta la puerta a nuevos encuentros.

Notas relacionadas
Carlos Alcántara impacta al mostrar su gran cambio físico tras el final de su matrimonio: "Llegaremos a abril con el cuerpo más definido"

Carlos Alcántara impacta al mostrar su gran cambio físico tras el final de su matrimonio: "Llegaremos a abril con el cuerpo más definido"

LEER MÁS
Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa Jossie Lindley

Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa Jossie Lindley

LEER MÁS
Carlos Alcántara fue ampayado besando apasionadamente a mujer en discoteca tras terminar su matrimonio de 15 años

Carlos Alcántara fue ampayado besando apasionadamente a mujer en discoteca tras terminar su matrimonio de 15 años

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nilver Huarac se pronuncia tras sentencia que lo condena a 9 años de prisión efectiva: “No se encuentra firme”

Nilver Huarac se pronuncia tras sentencia que lo condena a 9 años de prisión efectiva: “No se encuentra firme”

LEER MÁS
Magaly Medina muestra la ganancia en dólares que le da su pódcast en solo un mes: "Así vamos"

Magaly Medina muestra la ganancia en dólares que le da su pódcast en solo un mes: "Así vamos"

LEER MÁS
Andrea Luna asegura que Pietro Sibille aparecía inesperadamente por su casa y su padre tuvo que intervenir: "Por muchos años tuve miedo"

Andrea Luna asegura que Pietro Sibille aparecía inesperadamente por su casa y su padre tuvo que intervenir: "Por muchos años tuve miedo"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vladimir Cerrón EN VIVO: TC evalúa HOY anular prisión preventiva contra líder de Perú Libre

Examen de Admisión San Marcos 2026-II: postulantes con nombres de futbolistas icónicos como Messi, Ronaldo y Zidane ingresan a la carrera de Ingeniería de Minas

Taxistas rechazan bono de S/120 del Gobierno y confirman participación en paro nacional este 12 de marzo

Espectáculos

Nilver Huarac se pronuncia tras sentencia que lo condena a 9 años de prisión efectiva: “No se encuentra firme”

Tula Rodríguez revela la enfermedad que padece su hija desde que nació y por la que tuvo que operarse: “Es súper invasiva”

Magaly Medina muestra la ganancia en dólares que le da su pódcast en solo un mes: "Así vamos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón EN VIVO: TC evalúa HOY anular prisión preventiva contra líder de Perú Libre

Tomás Gálvez se reunió con José María Balcázar en Palacio de Gobierno: encuentro duró más de una hora

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025