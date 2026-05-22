HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ignacio Buse vs. Tommy Paul: todo sobre la final del ATP 500 de Hamburgo
Ignacio Buse vs. Tommy Paul: todo sobre la final del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse vs. Tommy Paul: todo sobre la final del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse vs. Tommy Paul: todo sobre la final del ATP 500 de Hamburgo     
Cine y series

Serie ‘Grey’s Anatomy’ tendrá spin off con Ellen Pompeo y nuevos personajes: ¿dónde verla?

La serie médica 'Grey’s Anatomy' alista spin-off donde la icónica protagonista Ellen Pompeo tendrá un papel importante como productora.

Grey's Anatomy' estuvo más de 20 años al aire. Foto: Instagram.
Grey's Anatomy' estuvo más de 20 años al aire. Foto: Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

El universo de 'Grey's Anatomy' sigue creciendo. Tras más de dos décadas al aire y convertirse en una de las series médicas más exitosas y vistas de la televisión, la franquicia creada por Shonda Rhimes prepara un nuevo spin-off que promete renovar la historia con una generación inédita de personajes, nuevas tramas hospitalarias y el regreso del sello dramático que conquistó a millones de fanáticos en el mundo.

Además, Ellen Pompeo, recordada por su icónico papel como Meredith Grey, formará parte del proyecto como productora, reforzando el vínculo con la exitosa serie original y elevando la expectativa entre los seguidores. Aunque todavía no existe una fecha oficial de estreno, se conoce que la primera temporada tendría varios episodios y podría llegar a la televisión estadounidense durante la temporada 2027, con lo que se convertiría en uno de los lanzamientos más esperados para los fans de 'Grey’s Anatomy'.

PUEDES VER: Fallece Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy', a los 53 años tras luchar contra enfermedad neurodegenerativa

lr.pe

¿Dónde se podrá ver el spin-off de 'Grey’s Anatomy'?

La nueva producción del universo de 'Grey's Anatomy' ya se encuentra en desarrollo y llegará de manera exclusiva a Disney+, plataforma donde los fanáticos podrán seguir esta nueva etapa del exitoso drama médico. Uno de los detalles que más expectativa ha generado es el regreso creativo de Shonda Rhimes, quien volverá a escribir o coescribir un episodio de la franquicia por primera vez desde el impactante capítulo de la temporada 11 en el que murió Derek Shepherd, personaje interpretado por Patrick Dempsey.

Desde su estreno, 'Grey's Anatomy' protagonizada por Ellen Pompeo en el papel de Meredith Grey se convirtió en un fenómeno global, acumulando múltiples nominaciones a premios Emmy y Globos de Oro, además de consolidarse como uno de los dramas médicos más longevos y exitosos de la televisión. Su permanencia en el tiempo se explica por la constante renovación de personajes, historias cargadas de emoción y un sólido fandom internacional que ha mantenido viva la conversación sobre la serie durante más de 20 años.

PUEDES VER: Actriz de 'Grey's Anatomy' recibe doctorado honorífico de universidad y redes bromean: "Hizo la mitad de carrera en la serie"

lr.pe

¿De qué trataría el spin-off de Grey’s Anatomy?

El spin-off de 'Grey's Anatomy' estará ambientado en un hospital rural del oeste de Texas, un centro médico que atiende emergencias en zonas alejadas con limitado acceso a servicios de salud. La historia seguirá a una nueva generación de médicos, residentes y especialistas que enfrentarán casos complejos, romances, tensiones personales y disputas internas, manteniendo el drama emocional que convirtió a la serie original en un fenómeno mundial.

Además, la producción abordará temas actuales como salud mental, desigualdad en el acceso sanitario y el impacto de la inteligencia artificial en la medicina. El proyecto también conservará vínculos con el histórico Grey Sloan Memorial Hospital, dejando abierta la posibilidad de apariciones especiales de personajes emblemáticos de la franquicia.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Fallece Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy', a los 53 años tras luchar contra enfermedad neurodegenerativa

Fallece Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy', a los 53 años tras luchar contra enfermedad neurodegenerativa

LEER MÁS
Eric Dane tras el diagnóstico de ELA: "Lucharé hasta el último aliento"

Eric Dane tras el diagnóstico de ELA: "Lucharé hasta el último aliento"

LEER MÁS
Actriz de 'Grey's Anatomy' recibe doctorado honorífico de universidad y redes bromean: "Hizo la mitad de carrera en la serie"

Actriz de 'Grey's Anatomy' recibe doctorado honorífico de universidad y redes bromean: "Hizo la mitad de carrera en la serie"

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elenco de 'Berlín': ¿quiénes actúan en el spin-off de la serie de Netflix, 'La casa de papel'?

Elenco de 'Berlín': ¿quiénes actúan en el spin-off de la serie de Netflix, 'La casa de papel'?

LEER MÁS
Dune ONLINE: conoce dónde ver el filme con Timothée Chalamet y Zendaya

Dune ONLINE: conoce dónde ver el filme con Timothée Chalamet y Zendaya

LEER MÁS
“Tu TV no forma parte del Hogar con Netflix”: ¿qué significa y cómo hacer si no puedes entrar a tu cuenta?

“Tu TV no forma parte del Hogar con Netflix”: ¿qué significa y cómo hacer si no puedes entrar a tu cuenta?

LEER MÁS
Película 'Michael' rompe récords en Perú: supera el millón de espectadores y lidera la taquilla en cines nacionales

Película 'Michael' rompe récords en Perú: supera el millón de espectadores y lidera la taquilla en cines nacionales

LEER MÁS
'Hazme el favor' 2023: ¿dónde ver ONLINE la comedia protagonizada por Jennifer Lawrence?

'Hazme el favor' 2023: ¿dónde ver ONLINE la comedia protagonizada por Jennifer Lawrence?

LEER MÁS
‘Culpa tuya’ película completa en español latino: ¿dónde ver en streaming la secuela de ‘Culpa mía’ con Nick y Noah?

‘Culpa tuya’ película completa en español latino: ¿dónde ver en streaming la secuela de ‘Culpa mía’ con Nick y Noah?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cine y series

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025