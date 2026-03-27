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Carlos Alcántara es captado de juerga con una nueva joven y Magaly lanza irónico comentario: "La nueva sensación del bloque"

Magaly Medina señaló que ‘Cachín’ se ha convertido en una figura habitual de las noches en Barranco. Además, indicó que ahora proyecta un aire juvenil y disfruta de su soltería tras el fin de su matrimonio.

Magaly Medina señaló que 'Cachín' se ha convertido en el nuevo rey de la noche Foto: Composición LR
Magaly Medina señaló que 'Cachín' se ha convertido en el nuevo rey de la noche Foto: Composición LR | Captura de YouTube 'Magaly TV, la firme'

¡Sigue haciendo de las suyas! Carlos Alcántara fue captado por cuarta vez disfrutando de la vida nocturna en Barranco. Esta vez, apareció acompañado de una joven rubia durante una salida en una discoteca del distrito, según imágenes difundidas por el programa 'Magaly TV, la firme'.  

De acuerdo con el reportaje, el jurado de 'Yo soy', de 61 años, asistió a la presentación de una orquesta en vivo la noche del miércoles 25 de marzo. En las imágenes, se le observa sonriente y relajado junto a su acompañante, sin intentar pasar desapercibido entre los asistentes. "Disfruta ser la nueva sensación del bloque; baila, se menea, coquetea y siempre hay una chibola que le sigue el ritmo", relató. 

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Carlos Alcántara es un asiduo visitante de las discotecas de Barranco

Medina Vera indicó que ya es habitual ver a Carlos Alcántara disfrutando de la vida nocturna de Barranco, así como lucir un pantalón de vestir y camisa blanca. La popular 'Urraca' también se preguntó si este comportamiento era distinto durante su relación con Lindley, con quien compartió tres décadas de su vida.

"Parece que ahora ha descubierto que los miércoles hay fiesta, que los miércoles no son unos miércoles aburridos. Él ha descubierto el sabor de la vida", señaló. "Su nueva juventud está viviendo un renacimiento, se siente como de 40 ", comentó tras mostrar imágenes de 'Cachín' junto a una joven de cabellera rubia.

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Magaly Medina no teme ser captado por las cámaras de TV

La conductora de 'Magaly TV, la firme' recalcó que Carlos Alcántara se ha convertido en el protagonista de las noches de las noches burranquinas, donde no teme ser captado por las cámaras de televisión. "Él está como en una caja de cristal en exhibición. Es un escaparate para que todo el mundo lo vea", resaltó.

Por último, la conductora de espectáculo aseguró que pareciera que 'Cachín' disfruta de llamar la atención y de coquetear con jóvenes considerablemente menores que él. Además, indicó que cuando los hombres se separan cambian radicalmente su personalidad, como ha demostrado Carlos Alcántara. 

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