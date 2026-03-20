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Shirley Arica descarta a Carlos Alcántara como interés romántico y habla sobre sus coqueteos: "Es parte del show"

La influencer Shirley Arica no dudó en elogiar a Carlos Alcántara, quien confesó en su entrevista que buscó un pretexto para conocerla. Sin embargo, fue tajante al negar un romance.

Revelaciones de Shirley Arica sobre Carlos Alcántara fueron transmitidas en 'La Granja VIP', reality en el que actualmente participa.
Revelaciones de Shirley Arica sobre Carlos Alcántara fueron transmitidas en 'La Granja VIP', reality en el que actualmente participa. | Foto: composición LR/Panamericana TV/Facebook

Shirley Arica descartó por completo algo más que una amistad con Carlos Alcántara, con quien fue vinculada sentimentalmente tras una entrevista en la que no faltaron los coqueteos entre ambos. La popular ‘Chica Realidad’ se sinceró durante una conversación con la productora Pati Lorena y el actor argentino Pablo Heredia en ‘La Granja VIP’, reality de Panamericana TV en el que actualmente se encuentran participando en un set rural aislado de comodidades como los teléfonos celulares.

La influencer de 36 años reconoció que no esperaba la química que tendría con ‘Cachín’ en la grabación que realizaron para el debut de un espacio en su canal de YouTube. No obstante, dejó en claro que no veía como potencial pareja al jurado de ‘Yo soy’, quien actualmente está soltero luego de confirmarse su separación de Jossie Lindley tras más de 30 años juntos.

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“Es chévere”: Shirley Arica habla sobre ‘Chachín’

El episodio ocurrió en ‘La Granja VIP’, cuando Pati Lorena recordó la entrevista de Shirley Arica con Carlos Alcántara por el lanzamiento del formato ‘Shirley Arica A La Carta’. “‘Cachín’ estaba como desesperado contigo, ¿no, hijita? ¿Qué sentiste, mi amor?”, preguntó la exproductora de Gisela Valcárcel con evidente curiosidad.

La personalidad de internet, ante ello, respondió que prefería no referirse al protagonista de ‘Asu mare’ por respeto y reconoció que le tenía aprecio. En esa línea, lo describió como “chévere”, pero aclaró que su vínculo con él no pasaba de una amistad. “No voy a hablar de él por respeto, me cae súper bien. (Es) chévere, de la put*****. No lo vería como otra cosa”, señaló.

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Shirley Arica descarta romance con Carlos Alcántara

Aunque en un inicio se mostró renuente, Shirley terminó profundizando sobre su entrevista a Carlos Alcántara —en la que él reveló que buscó un pretexto para conocerla— y confirmó que hubo una conexión imprevista. “Fluyó súper chévere que ni yo lo esperaba”, declaró.

La influencer también admitió que el encuentro le provocó nerviosismo, pues consideraba a Alcántara un personaje de gran nivel en comparación con otros entrevistados. En ese sentido, reconoció que la tensión la llevó a improvisar más allá de la pauta inicial, lo que finalmente le permitió mostrarse auténtica. Esa espontaneidad, explicó, le favoreció y reforzó su estilo propio.

Sin embargo, pese a los gestos de coqueteo que el público interpretó como algo más, Arica subrayó que todo formó parte del show y que no existió ningún interés sentimental. “No estoy acostumbrada a regirme por una pauta, prefiero ser orgánica... pero de ahí a romance, no, nada que ver. La gente lo veía así porque, obviamente, hubo un coqueteo, pero es parte de mi personaje. Es parte del show, de la entrevista”, sentenció.

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