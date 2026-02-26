HOYSuscripcion LR Focus

Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
Espectáculos

Carlos Alcántara habría puesto fin a su matrimonio de más de 15 años, según conductora de Willax

Tras la muestra de complicidad con Shirley Arica, aumentaron los rumores de una posible separación del jurado de 'Yo soy' con su esposa Jossie Lindley, tras casi 30 años desde que se conocieron. 


Tras casi 30 años juntos, Carlos Alcántara puso fin a su relación. Foto: Composición LR
Tras casi 30 años juntos, Carlos Alcántara puso fin a su relación. Foto: Composición LR

Carlos Alcántara habría puesto fin a su matrimonio de más de 15 años junto a Jossie Lindley. Según la conductora de 'Un día en el mall', Andrea Arana, la ruptura no sería reciente y el actor ya habría hecho oficial el anuncio a su entorno más cercano.

Asimismo, la figura de Willax Televisión señaló que la separación se dio en buenos términos y se prioriza el bienestar familiar. Por ello, el popular 'Cachín' se animó a coquetear con Shirley Arica durante el estreno del canal de YouTube de la celebridad de internet. 

PUEDES VER: Carlos Alcántara sorprende al elogiar y expresar su admiración por Shirley Arica: 'Fue un pretexto para conocerte'

lr.pe

Andrea Arana confirma separación de Carlos Alcántara con su esposa

El martes 24 de febrero, la conductora de 'Un día en el mall' aseguró que el jurado de 'Yo soy' "ya ha hecho el anuncio, dice que ha quedado super bien con su esposa. Son muchos años de matrimonio y yo creo que para que él ya lo diga públicamente no es porque se haya separado ayer, ellos han tenido un proceso largo, estoy convencida", declaró la conductora.

En la misma línea, Arana destacó la vitalidad de Carlos Alcántara a sus 60 años. "Esta joven, puede seguir haciendo su vida y que está desatado. Le dijeron: 'Alócate, bebé' y él dijo 'yo mismo soy'", agregó entre risas en relación a la complicidad que transmitió junto a Shirley Arica. 

PUEDES VER: Carlos Alcántara sorprende con impactante foto por el Día Mundial contra el Cáncer y promueve el autocuidado: 'Vamos muchachos a hacernos la prueba'

lr.pe

¿Cómo nació la historia de amor entre Carlos Alcántara y Jossie Lindley?

Carlos Alcántara y Jossie Lindley estuvieron juntos cerca de 30 años. Se conocieron en el programa 'Pataclaun', en lo que el actor determinó como un amor a primera vista. Recién en 2010, ambos unieron su vida en matrimonio después de 17 años de convivencia. 

Tras regresar a la pantalla chica como jurado de 'Yo soy', 'Cachín' sorprendió al confesar que estuvo cerca de retirarse del medio debido a que atravesaba una complicada etapa junto a su esposa. 

