Soda Stereo en Lima 2026: setlist completo y horarios de sus tres conciertos en el Arena 1 de San Miguel

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La espera terminó para los fanáticos de Soda Stereo en Perú. La legendaria banda argentina regresa a Lima en 2026 con tres esperados conciertos en la explanada del Arena 1, en San Miguel, donde miles de seguidores podrán revivir en vivo himnos inolvidables como 'De música ligera', 'Persiana americana' y 'En la ciudad de la furia'. Las presentaciones prometen convertirse en uno de los eventos musicales más comentados del año para los amantes del rock en español.

El espectáculo contará con la presencia de Gustavo Cerati gracias al uso de tecnología audiovisual, acompañado por Charly Alberti y Zeta Bosio, quienes harán vibrar al público con un recorrido por los mayores éxitos de la agrupación.

TE RECOMENDAMOS LA CARTA ASTRAL DE MICHAEL JACKSON: LOS ASTROS DETRÁS DE SU GENIO Y SUS SOMBRAS | ASTROMOOD

El primer concierto será este viernes 22 de mayo, seguido de nuevas fechas el sábado 23 y el domingo 24. Así, el Arena 1 será el epicentro de la nostalgia y el rock latino durante todo el fin de semana.

Horarios para los tres conciertos de Soda Stereo en Arena 1 de San Miguel

La expectativa por los conciertos de Soda Stereo en Lima 2026 crece entre miles de fanáticos. One Entertainment, empresa organizadora del evento, confirmó que las puertas del Arena 1, en San Miguel, se abrirán desde las 5.00 p. m., mientras que el esperado show arrancará a las 9.00 p. m. en las tres fechas programadas: viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de mayo.

La alta demanda por ver a Soda Stereo quedó reflejada en la venta de entradas: dos fechas lograron sold out y una tercera se encuentra al límite de su capacidad. Los conciertos se realizarán en la explanada del Arena 1, ubicada cerca del circuito de playas de la Costa Verde, en el distrito de San Miguel, y se consolidan como una de las citas imperdibles para los amantes de la música en Lima.

¿Cuál sería el posible setlist de los tres conciertos de Soda Stereo en Lima?

Este sería el posible setlist de los tres conciertos de Soda Stereo en el Arena 1 de Lima: una selección de sus más grandes éxitos que promete hacer cantar y emocionar a miles de fanáticos con canciones que marcaron a toda una generación del rock en español.