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Paloma Fiuza impacta al confesar que le encanta Mario Hart y se desvive en elogios en medio de rumores de romance: "Es lindo, atractivo"

¡Se mandó con todo! Paloma Fiuza no se contuvo y habló por primera vez sobre su relación con Mario Hart. La brasileña resaltó las cualidades del piloto de autos y destacó la química y cercanía que tienen.

Paloma Fiuza avivó rumores de posible cercanía con Mario Hart tras sus declaraciones. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Facebook
Paloma Fiuza avivó rumores de posible cercanía con Mario Hart tras sus declaraciones. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Facebook
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Las declaraciones de Paloma Fiuza sobre Mario Hart no tardaron en generar repercusión. Durante su participación en el pódcast 'Sin más que decir', la modelo brasileña sorprendió al sincerarse sobre el vínculo que mantiene con el exchico reality, a quien llenó de elogios en medio de las especulaciones sobre un posible romance.

Aunque evitó confirmar algún acercamiento sentimental, la exchica reality reconoció públicamente que siente admiración y cariño por su excompañero. La bailarina destacó la confianza que ambos construyeron desde su paso por el programa 'Combate', lo que dejó entrever que existe una conexión especial entre ellos, aunque aclaró que actualmente prefiere mantener prudencia frente a cualquier interpretación.

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Paloma Fiuza confiesa que le gusta Mario Hart

En la conversación, Paloma Fiuza describió a Mario Hart como una persona atenta, amable y cercana. La brasileña recordó la etapa en la que coincidieron en realities de competencia y aseguró que el tiempo fortaleció la confianza entre ambos.

“Mario es lindo. Es educado, nos trata súper bien”, expresó la bailarina al referirse al piloto peruano. Sus palabras rápidamente alimentaron las versiones de un posible romance, especialmente porque también admitió que el exintegrante de 'Esto es guerra' le parece atractivo.

Sin embargo, la brasileña intentó aclarar que sus comentarios no significan necesariamente el inicio de una relación sentimental. La artista dejó en evidencia que prefiere manejar el tema con cautela debido al impacto mediático que podría generar. Además, remarcó que la cercanía entre ambos nace de los años de amistad y del compañerismo que compartieron en televisión.

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Paloma Fiuza sobre Mario Hart: "Él tiene que solucionar su vida primero"

Durante la entrevista, Paloma Fiuza también dejó claro que actualmente se encuentra soltera y abierta a conocer personas. No obstante, evitó profundizar sobre la posibilidad de iniciar un romance con Mario Hart debido al contexto personal que atraviesa el piloto.

“A mí me parece atractivo, pero creo que él está pasando por un proceso”, comentó la brasileña, en referencia a la crisis matrimonial que atraviesa el piloto de autos con Korina Rivadeneira.

La exchica reality sostuvo que no desea involucrarse en situaciones que puedan malinterpretarse públicamente. Por ello, señaló que Mario Hart debe resolver primero sus asuntos personales antes de que ella pueda considerar cualquier acercamiento sentimental.

“Yo estoy viviendo una etapa de mi vida en la que estoy soltera, libre y abierta para conocer. A él ya lo conozco, por supuesto, pero creo que él tiene que solucionar su vida primero antes de que yo pueda decir algo que se vaya a malinterpretar”, afirmó.

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