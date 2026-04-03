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Ethel Pozo confronta a Samahara Lobatón tras mencionar a expareja de Paul Michael, pero la influencer se defiende: "Ella me dio la autorización"

Continúan las polémicas de Samahara Lobatón en 'La Granja VIP Perú'. Luego de que le dedicara la nominación de Paul Michael a la expareja del cantante, Ethel Pozo no se quedó callada.

Ethel Pozo conduce 'La Granja VIP Perú', mientras que Samahara Lobatón se ha destacado como una participante con bastantes votos del público.
Ethel Pozo conduce 'La Granja VIP Perú', mientras que Samahara Lobatón se ha destacado como una participante con bastantes votos del público. | Foto: composición LR/Panamericana TV

La polémica continúa en ‘La Granja VIP Perú’. Luego de que Samahara Lobatón dedicara la nominación de Paul Michael a Sofía, la expareja del cantante, Ethel Pozo intervino con una contundente postura durante la transmisión en vivo.

La hija de Gisela Valcárcel no dudó en pedir a los participantes que se abstuvieran de mencionar a menores de edad. Con calma, pero con firmeza, la compañera de Yaco Eskenazi se dirigió directamente a la influencer. No obstante, la heredera de Melissa Klug se defendió haciendo importantes aclaraciones a lo dicho por la conductora.

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Ethel Pozo confronta a Samahara Lobatón

Todo sucedió en una reciente reunión en ‘La Granja VIP’, cuando Ethel Pozo aprovechó unos momentos de su intervención para respaldar a Paul Michael tras la intensa jornada de confrontación del día anterior. “Quiero agregar algo, Paul, porque ayer fue un careo fuerte y en algún momento se mencionó a tu hija y no se debió, y esta es una opinión personal”, manifestó.

En esa línea, la heredera de la ‘Señito’ no solo se mostró en desacuerdo con que los participantes involucraran a menores de edad en conversaciones, sino que también se dirigió directamente a Samahara Lobatón. “Yo les quiero pedir a todos los granjeros que no mencionemos el nombre de menores de edad, sobre todo. Muchas son mamás y saben que nuestros hijos son sagrados. Por favor, eso, no mencionar a partir de ahora a ningún menor de edad. ¿Te parece, Samahara?”, agregó.

Samahara Lobatón se defiende tras declaración de Ethel Pozo

En respuesta a la interrogante de Pozo, Samahara Lobatón optó por mantener la calma mientras le explicaba a la conductora que en realidad nunca mencionó a la pequeña de Paul Michael, sino a la expareja. “Ethel, el nombre de Sofía no es el de su hija, es de la mamá de su hija. Eso quiero aclarar, por favor”.

Ante esa situación, la conductora precisó a la influencer que sus palabras habían generado confusión en quienes creyeron que se refería a la menor de edad. Ello llevó a que Lobatón insistiera en su postura y alegara que la persona mencionada le había brindado su consentimiento para hablar sobre ella. “No, el nombre de Sofía es el de la mamá de su hija, y ella me dio la autorización de mencionarla y dar ciertas cosas. Me dijo cierta información sobre ella”, aseguró.

Sus palabras provocaron escepticismo en Paul Michael, quien le dijo: “No la conoces”. El novio de Pamela López también afirmó que Samahara se había metido con su hija, pero finalmente el incidente terminó con el compromiso de la personalidad de internet de no mencionar ningún tema vinculado a la expareja del cantante.

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