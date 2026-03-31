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Shirley Arica rompe en llanto al reencontrarse con su hija en ‘La granja VIP’ y hace conmovedora confesión: "Súper difícil para mí"

La participante de ‘La granja VIP’ vivió un emotivo reencuentro con su hija por su cumpleaños, a quien no veía desde que ingresó al reality de convivencia.

Shirley Arica y su hija tuvieron un emotivo reencuentro. Foto: composición LR/Panamericana TV
Shirley Arica y su hija tuvieron un emotivo reencuentro. Foto: composición LR/Panamericana TV

Shirley Arica protagonizó uno de los momentos más emotivos de ‘La granja VIP’ al reencontrarse con su hija, quien llegó como sorpresa para celebrar junto con su madre su cumpleaños número 11. La chica reality no pudo contener las lágrimas al verla, luego de varias semanas sin contacto debido a su participación en el programa.

La popular ‘Chica realidad’ confesó lo duro que ha sido mantenerse alejada de su pequeña. “Ha sido tres semanas súper difícil para mí, la verdad”, expresó entre lágrimas tras volver a abrazar a su hija, fruto de su relación con Rodney Pío, primo del exfutbolista Juan Manuel Vargas.

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Shirley Arica se conmueve al volver a ver a su hija y confiesa que fue '“difícil” etar separadas

La producción del reality organizó un especial encuentro dentro del set, donde la hija de Shirley Arica y su madre la esperaban en una habitación decorada con globos, torta y regalos. Al ingresar al lugar y ver a su hija, la modelo rompió en llanto y corrió a abrazarla. “Hace tres años no nos separábamos... ella está en una etapa en la que me necesita bastante. Está en un nuevo colegio, se está adaptando, me gustaría estar allí con ella, pero tengo un objetivo, por algo estoy aquí y es por ella”, señaló la chica reality.

Por su parte, la hija de la exmodelo también expresó su tristeza por la distancia. “Es muy triste porque no la he visto todo este tiempo. Es una persona a la que amo bastante”, comentó durante el programa. Ante ello, la conductora Ethel Pozo intervino con palabras de aliento: “Todo lo que hace tu mami, lo hace por ti, de grande lo vas a entender”.

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Shirley Arica agradece a su madre por su apoyo tras ingresar en ‘La granja VIP’

Durante este emotivo momento, Shirley Arica también dedicó unas palabras a su madre, quien ha asumido el cuidado de su hija mientras ella permanece en competencia. La chica reality resaltó el rol fundamental que cumple en su vida y en la de su pequeña.

“Quiero agradecer a mi madre que siempre está conmigo, siempre me apoya. Ella es el rol de papá y somos tres contra el mundo, como siempre lo he dicho, siempre adelante”, manifestó conmovida en medio de la sorpresa de sus compañeros del programa, quienes vieron el emotivo reencuentro.

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