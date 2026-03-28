Paul Michael anunció el fin de su relación con Pamela López tras sostener una extensa conversación con la trujillana en horas de la noche del viernes 27, en pleno programa de 'La Granja VIP'. El motivo que argumentó el cantante fueron los celos, luego de ver que Pablo Heredia le invitó una hamburguesa a su pareja, hecho que no le agradó.

Tras escuchar esas palabras, la influencer rompió en llanto al no entender los celos del joven artista e incluso lo comparó con Christian Cueva, su aún esposo. “¿Tú eres capaz de dejarme en estas circunstancias? Ni el Cacas se atrevería a tanto, ya que él fue mi pareja por 13 años, Paul”, expresó la trujillana con la voz entrecortada.

Paul Michael discute con Pamela López tras terminar relación

Según las imágenes compartidas por 'La Granja VIP', se observan a Paul Michael y Pamela López protagonizando una tensa discusión. El cantante le reclama a su pareja por haber aceptado una hamburguesa al actor argentino Pablo Heredia, quien también forma parte del reality.

“¿Se te hace difícil decir no?”, le decía Paul, a lo que la trujillana le contesta: “Paul, reacciona, por favor. Basta. Sé hombre, afronta. Compórtate, ya que ni me escuchas”. Sin embargo, el joven le dio una insólita respuesta.

“Tú quieres cambiarme. Hay personas que son de tu edad, que te pueden entender muy bien”, afirmó, palabras que generaron la indignación de López. “¿Ves la respuesta que das? No tengo fuerzas, estoy desgastada. Te vas a arrepentir de cada lágrima que estoy votando, ¿tú eres capaz de dejarme en estas circunstancias?”, señaló la influencer.

Pablo Heredia no entiende cómo Pamela López está con Paul Michael

Mientras Pamela López y Paul Michael discutían en el patio, a lo lejos observaban Pablo Heredia, Samahara Lobatón y Shirley Arica. En ello, el actor argentino no entendía cómo la trujillana está con el cantante.

“A mí en el fondo (Paul Michael) me odia. Qué hace Pamela con él. Se ha molestado por el sándwich”, expresaba Heredia mientras sus acompañantes decían que Paul se comportaba como un niño.