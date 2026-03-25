Katty García, quien reside desde hace más de 10 años en Estados Unidos alejada de los reflectores, se pronunció en un conocido medio local tras las declaraciones de Gabriel Herrera, quien aseguró que Shirley Arica le hizo brujería a Diego Chavarri hace varios años atrás.

Según contó Herrera, la popular 'Chica realidad' recurrió a las artes oscuras luego que el futbolista prefirió iniciar una relación sentimental con García. Por ello, la exparticipante de 'Bienvenida la tarde' señaló que si ingresara a 'La granja VIP' - donde participan actualmente Gabriela y Shirley - "sería la verdadera bomba".

¿Ingresará Katty García a 'La granja VIP'?

En una entrevista con Trome, la popular 'Toñita del Rímac' aseguró que su ingreso al reality de convivencia de Panamericana Televisión desataría tensiones en el set. "Con Shirley, juntas, no, olvídate, nos matamos, ja ja, ja, es broma", señaló. "Van a ver sorpresas, aguántense".

La exbailarina señaló que su visita al Perú podría remover la tranquilidad de más de un personaje de la farándula local. "Podría ingresar de visita y padre jo****, pero quedarme, no", declaró. Asimismo, se sinceró e indicó que prefiere pasar tiempo con su hijo.

Katy García asegura que no tiene ningún problemas con Shirley Arica ni Diego Chavarri

En relación a su expareja, el popular 'Diablito', aseguró que no tiene ningún problema en compartir espacio con él. "Terminé super bien, nunca me he peleado, no tengo problema con mirarlo". Sobre la 'Chica realidad' reveló que nunca ha hablado con ella, "pero tampoco hay inconveniente. Los años pasan y ya no estamos para chiquilladas", declaró.

Asimismo, García reveló que su hijo no se encontraba de acuerdo con la posibilidad de que ingrese a 'La granja VIP'. "Me dijo: 'no mamá, eso es de tontos' (…) Si voy, solo de visita y para asustar a la gente", señaló tras precisar que no está en su planes estar alejada de su pequeño, quien se ha criado con Katy García de la casa, "no la mamá artista, famosa".











