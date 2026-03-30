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Shirley Arica revela por qué no funcionó su relación con su exesposo Rodney Pío, padre de su hija: "Se la daba de cómodo"

La integrante de 'La granja VIP' contó detalles de su relación con el padre de su hija, con quien tuvo varios intentos fallidos por retomar su matrimonio.

Shirley Arica revela detalles de su relación con Rodney Pío. Foto: composición LR/Tiktok
Shirley Arica revela detalles de su relación con Rodney Pío. Foto: composición LR/Tiktok

Shirley Arica reveló detalles inéditos sobre su relación con su exesposo Rodney Pío, padre de su hija, durante su participación en el reality 'La granja VIP'. La exchica reality explicó que, pese a haber intentado retomar la relación en varias oportunidades, los problemas persistieron, especialmente por temas vinculados a la estabilidad laboral de su entonces pareja.

“Nosotros hemos intentado varias veces, pero la cosa no iba… yo el único problema que tuve con él fue el tema laboral porque nunca lo vi con ganas de hacer nada”, confesó la popular ‘Chica realidad’, quien dejó en claro que esa falta de iniciativa fue determinante para el final de su matrimonio. “Se había acostumbrado a que yo resuelva todo, entonces se le daba de cómodo”, agregó.

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Shirley Arica habla de su relación con Rodney Pío y confiesa por qué no prosperó

Durante la conversación en el reality de Panamericana TV, en el que estuvo acompañada por Melissa Klug, Samahara Lobatón y Paty Lorena, Shirley Arica profundizó en los motivos que llevaron a su separación definitiva en 2015. La exmodelo contó que esperaba ver en su expareja, quien es primo del futbolista Juan Manuel Vargas al menos la intención de salir adelante, más allá de los ingresos económicos.

“Si él hubiese tenido las ganas de salir adelante, no ganar ‘gua’, pero al menos ver que tiene intención, yo hubiese seguido con él”, relató la exchica reality. Sin embargo, la situación era distinta: “Había días que yo lo veía ahí sentado y le decía: ‘no tienes nada que hacer, anda, busca trabajo’”, añadió.

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Shirley revela qué papel cumplió Melissa Klug en su relación con exesposo

En otro momento de la conversación, Shirley Arica recordó un episodio que evidenció el quiebre en su relación y en el que la ‘Blanca de Chuchuito’ tuvo un rol clave, ya que le advirtió que su exesposo Rodney Pío se encontraba en una discoteca limeña, mientras su hija atravesaba un delicado estado de salud.

“Es que mi hija estaba con fiebre y él estaba toneando en Barranco”, contó la exmodelo, indignada al recordar el momento. Tras enterarse, decidió ir a buscarlo al lugar. “No sé ni cómo lo saqué porque parecía un trapo… no sé qué tanto habría sido mi cólera que lo agarré del cuello”, reveló.

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