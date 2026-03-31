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Magaly Medina celebra sus 63 años de vida y presume su nuevo rostro tras retoques estéticos: "La edad me lo ha dado todo"

¡Cumple 63 años y lo celebra por todo lo alto! Magaly Medina no dudó en mostrar orgullo no solo por su edad, sino también por su deslumbrante apariencia, que sus seguidores no tardaron en elogiar.

Magaly Medina nació el 31 de marzo de 1963 en Huacho, Lima.
Magaly Medina nació el 31 de marzo de 1963 en Huacho, Lima. | Foto: composición LR/Instagram

Magaly Medina celebra un nuevo año de vida. La ‘reina’ de la farándula nacional cumple 63 años y lo festeja con estilo. A través de sus redes sociales, la periodista de espectáculos compartió su alegría por la edad que abraza con orgullo, acompañando el mensaje con imágenes en las que luce su rostro rejuvenecido tras recientes procedimientos estéticos a los que se sometió.

La publicación no tardó en generar una ola de reacciones: seguidores y admiradores de la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ inundaron su cuenta de Instagram con felicitaciones, elogios y buenos deseos, destacando más que nunca en este día especial la energía y personalidad que la caracterizan.

Magaly Medina cumplió 63 años el 31 de marzo de 1963

Magaly Medina cumplió 63 años el 31 de marzo de 1963. Foto: Instagram

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“La edad me lo ha dado todo”: Magaly Medina celebra sus 63 años

“Hoy celebro 63 años de vivir, de equivocarme y de volverme a levantar. La edad me lo ha dado todo. Carácter, libertad, seguridad y, sobre todo, cero miedo al qué dirán”, manifestó Magaly al inicio de su post.

En esa línea, la popular ‘Urraca’ reafirmó su carácter inquebrantable con un mensaje cargado de autenticidad y plena confianza en la mujer que es. “Estoy muy orgullosa de ser quien soy. Una mujer que no busca la aprobación de nadie y que entendió que su brillo incomoda porque es real, y lo real siempre despierta envidia. ¡Feliz cumpleaños a mí!”, expresó con firmeza la conductora, quien nació en Huacho el 31 de marzo de 1963.

Magaly Medina cumplió 63 años el 31 de marzo de 1963

Magaly Medina cumplió 63 años el 31 de marzo de 1963. Foto: Instagram

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Magaly Medina presume su rostro rejuvenecido

Las palabras de Magaly no solo marcaron la celebración de su cumpleaños número 63, sino que también condensaron la esencia de su trayectoria: una figura fiel a sí misma que ha sabido transformar la crítica en impulso para seguir brillando en el espectáculo nacional.

La periodista acompañó su mensaje con una serie de fotografías deslumbrantes, en las que presume un rostro rejuvenecido tras el ‘deep plane facelift’ realizado en Buenos Aires a inicios de 2026, además de una silueta tonificada que refleja disciplina y cuidado personal.

Magaly Medina cumplió 63 años el 31 de marzo de 1963

Magaly Medina cumplió 63 años el 31 de marzo de 1963. Foto: Instagram

“Espectacular, ‘Maga’ hermosa”, “La inspiración para muchas mujeres”, “Que siempre sigas brillando, celebrando la vida y que sigas dando factos para la juventud” y “Parece de 40 años”, fueron algunos de los comentarios que inundaron su cuenta de Instagram, donde sus seguidores se sumaron al festejo para rendirle homenaje y celebrar junto a ella.

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