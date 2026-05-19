El teatro crítico de Yuyachkani

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Este año 2026, el histórico Grupo Cultural Yuyachkani cumple 55 años de actividad ininterrumpida. Como hemos anunciado en La República hace pocos días, en el marco de este aniversario, Yuyachkani viene presentando una nueva obra llamada Antes de irnos para siempre, la cual va, en la Casa de Yuyachkani, hasta el 21 de junio. Yuyachkani ya es una marca en nuestro imaginario cultural; es una agrupación cuya vigencia radica esencialmente en la persistencia. Su teatro no solo es estético como puesta en escena, sino que es igualmente cuestionador. Es un proyecto que suscita simpatizantes y críticos. Yuyachkani, por ejemplo, pone en bandeja aspectos de la vida nacional, los cuales irritan a algunos segmentos de la sociedad peruana, principalmente los que pertenecen a su ala más conservadora, cada vez que aborda tópicos relacionados con la discriminación, las desigualdades y la memoria que ha suscitado, y sigue suscitando, el periodo del terror que vivió el país de 1980 al 2000. Es por eso que la referencialidad de Yuyachkani está bien ganada. No ha construido su legitimidad en la atmósfera de la amabilidad.

Pero esa referencialidad no es solo local. También es reconocida a nivel internacional como uno de los proyectos teatrales más sólidos de América Latina. Se deduce, así, que Yuyachkani va más allá. Es un generador de discursos, es decir, un catalizador de pensamiento.

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En este orden de cosas, habría que destacar una publicación imprescindible, útil para estudiosos del teatro, profesores, actores y público interesado en saber en qué descansan los resortes del Grupo Cultural Yuyachkani. Me refiero a 'Textos de Miguel Rubio y de/sobre el Grupo Cultural Yuyachkani en la revista Conjunto' (ENSAD [Escuela Nacional Superior de Arte Dramático] y Casa de las Américas), de Cuba. Conjunto es, en la actualidad, la revista de teatro latinoamericano y caribeño más importante. No es una publicación reciente ni una novedad editorial; es, sobre todo, un libro que sigue despertando impresiones a más de un año de su aparición, y que hemos leído como deben leerse los libros que se van a comentar: sin apuro.

"Textos de Miguel Rubio y de/sobre el Grupo Cultural Yuyachkani en la revista Conjunto". Imagen: Difusión.

La selección de textos (de 1976 a 2024), el prólogo y las notas estuvieron a cargo de la investigadora y catedrática cubana Vivian Martínez Tabares. Este tipo de publicaciones, que de alguna manera exhiben un carácter antológico, se leen principalmente por sus prólogos. En ese sentido, lo que destaca Martínez es el compromiso de la agrupación con la sociedad peruana ('hecho en el Perú') y su capacidad para generar pensamiento y discurso crítico. De acuerdo con las señas del título, se deduce que la mayoría de los textos pertenece a Miguel Rubio, uno de los miembros fundadores de Yuyachkani. En total, hay 61 textos de 27 autores. En ellos hallamos colaboraciones de algunos integrantes del grupo, como Teresa y Rebeca Ralli, Ana Correa, Julián Vargas y Augusto Casafranca; y también de Marco Martos, Peter Elmore, Roberto Fernández Retamar y Luis Peirano, entre otros.

En la historia del teatro latinoamericano, 1959 es un año clave. Fue entonces cuando el teatro, en función de grupo, comenzó a tener una mayor participación social con el objetivo de crear espíritu crítico. 1959 es el año de la Revolución Cubana. El arte se politiza con el objetivo de generar un cambio social. Era, además, un contexto marcado por la Guerra Fría y la tensión ante el fin del mundo. Yuyachkani ('estoy pensando'/'estoy recordando', en quechua) inicia sus actividades en 1967 donde tenía que ser: en las calles. Si bien los textos resaltan su dimensión social, hay algunos que parten del carácter íntimo para brindar una brutal metáfora social. Pensemos en las adaptaciones de 'Antígona' y 'Rosa Cuchillo'.

En entrevista con La República el año pasado, Miguel Rubio señaló que la actualidad de Yuyachkani está enfocada en la pedagogía, es decir, en la formación y consolidación de nuevos valores. Esta publicación se inscribe en esa intención. La agrupación genera discurso oral y escrito. No es poco.

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Dato:

La publicación está disponible en librerías y plataformas. Precio: S/50.