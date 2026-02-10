Magaly Medina regresó a la conducción de ‘Magaly TV, la Firme’ por ATV este lunes 9 de febrero, luego de varias semanas de vacaciones y tras someterse a un lifting facial en Argentina. Durante su reaparición en vivo, la conductora se mostró segura de los resultados de su intervención estética y comentó: “¿Qué tal?, ¿Quedé de treinta o no?”.

Desde el inicio del programa, la popular ‘Urraca’ dejó claro que su retorno no pasaría desapercibido. Con humor, Magaly Medina afirmó que su cirugía estaba ligada a un momento especial de su carrera televisiva. “El próximo año cumplimos 30 años. Cumplo 30 años, así que tenía que operarme porque voy a celebrar mi doble quinceañero”, expresó al ingresar al set, haciendo referencia a sus décadas de trayectoria en la televisión peruana.

Magaly reaparece en televisión y presume resultados de su cirugía facial tras críticas

La reaparición de la conductora de televisión ya había generado expectativa días antes, cuando ATV lanzó la promoción oficial del regreso de su programa, en el que se dejaban ver los resultados del lifting facial realizado en Argentina. Durante la emisión, la 'Urraca' no evitó el tema y, por el contrario, lo abordó con ironía.

“Según el encargado de la IA de nuestro programa, cree que no solo me operé la cara, también me operé el cuerpo. Hasta los lentes, mira, idéntico”, comentó entre risas, mientras destacaba su renovada imagen frente a cámaras. Además, manifestó sentirse satisfecha con su regreso: “Feliz de estar nuevamente con ustedes… después de haberme desaparecido y después de tantas especulaciones, aquí estoy”.

Para esta edición especial, la conductora lució un vestido rojo corto, fiel a su estilo llamativo, y mantuvo su característico pañuelo, accesorio que utilizó durante el verano mientras continuaba su proceso de recuperación. Uno de los momentos más comentados ocurrió en los primeros minutos del programa, cuando Medina decidió retirarse la pañueleta que cubría parte de su rostro y sus lentes de sol para mostrar su cirugía.