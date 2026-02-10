HOYSuscripcion LR Focus

Milagros Jáuregui: menores de edad escapan de su albergue | Fuerte y Claro

Espectáculos

Magaly Medina presume resultados de su cirugía facial tras regresar a la televisión: "¿Quedé de treinta o no?"

La conductora regresó con su programa 'Magaly TV, la firme' y se mostró satisfecha con los resultados de su lifting facial realizado en Argentina.

Magaly Medina reapareció en televisión con nueva temporada de su programa. Foto: composición LR/ATV
Magaly Medina reapareció en televisión con nueva temporada de su programa. Foto: composición LR/ATV

Magaly Medina regresó a la conducción de ‘Magaly TV, la Firme’ por ATV este lunes 9 de febrero, luego de varias semanas de vacaciones y tras someterse a un lifting facial en Argentina. Durante su reaparición en vivo, la conductora se mostró segura de los resultados de su intervención estética y comentó: “¿Qué tal?, ¿Quedé de treinta o no?”.

Desde el inicio del programa, la popular ‘Urraca’ dejó claro que su retorno no pasaría desapercibido. Con humor, Magaly Medina afirmó que su cirugía estaba ligada a un momento especial de su carrera televisiva. “El próximo año cumplimos 30 años. Cumplo 30 años, así que tenía que operarme porque voy a celebrar mi doble quinceañero”, expresó al ingresar al set, haciendo referencia a sus décadas de trayectoria en la televisión peruana.

PUEDES VER: Gianluca Lapadula es el protagonista del ampay de Magaly Medina: futbolista es captado besando a mujer que no es su esposa en fiesta

lr.pe

Magaly reaparece en televisión y presume resultados de su cirugía facial tras críticas

La reaparición de la conductora de televisión ya había generado expectativa días antes, cuando ATV lanzó la promoción oficial del regreso de su programa, en el que se dejaban ver los resultados del lifting facial realizado en Argentina. Durante la emisión, la 'Urraca' no evitó el tema y, por el contrario, lo abordó con ironía.

“Según el encargado de la IA de nuestro programa, cree que no solo me operé la cara, también me operé el cuerpo. Hasta los lentes, mira, idéntico”, comentó entre risas, mientras destacaba su renovada imagen frente a cámaras. Además, manifestó sentirse satisfecha con su regreso: “Feliz de estar nuevamente con ustedes… después de haberme desaparecido y después de tantas especulaciones, aquí estoy”.

PUEDES VER: Cirujano que operó a Magaly Medina responde a críticas por cómo quedó su rostro: 'Tiene que evitar el estigma quirúrgico'

lr.pe

Para esta edición especial, la conductora lució un vestido rojo corto, fiel a su estilo llamativo, y mantuvo su característico pañuelo, accesorio que utilizó durante el verano mientras continuaba su proceso de recuperación. Uno de los momentos más comentados ocurrió en los primeros minutos del programa, cuando Medina decidió retirarse la pañueleta que cubría parte de su rostro y sus lentes de sol para mostrar su cirugía.

Gianluca Lapadula es el protagonista del ampay de Magaly Medina: futbolista es captado besando a mujer que no es su esposa en fiesta

Gianluca Lapadula es el protagonista del ampay de Magaly Medina: futbolista es captado besando a mujer que no es su esposa en fiesta

Gianluca Lapadula protagoniza ampay con mujer y redes sociales reaccionan con divertidos memes: "Solo quedamos Sonne y yo"

Gianluca Lapadula protagoniza ampay con mujer y redes sociales reaccionan con divertidos memes: "Solo quedamos Sonne y yo"

Magaly Medina se pronuncia tras el ampay de Gianluca Lapadula en Barcelona: "Teníamos la imagen de un hombre correcto"

Magaly Medina se pronuncia tras el ampay de Gianluca Lapadula en Barcelona: "Teníamos la imagen de un hombre correcto"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Edu Baluarte: conoce al cantante chalaco que se convirtió en la voz masculina de Corazón Serrano y se alejó dos veces del grupo de cumbia

Edu Baluarte: conoce al cantante chalaco que se convirtió en la voz masculina de Corazón Serrano y se alejó dos veces del grupo de cumbia

Gianluca Lapadula es el protagonista del ampay de Magaly Medina: futbolista es captado besando a mujer que no es su esposa en fiesta

Gianluca Lapadula es el protagonista del ampay de Magaly Medina: futbolista es captado besando a mujer que no es su esposa en fiesta

Tomate Barraza sorprende a su hija Gaela al regalarle un carro por sus 18 años: "Me enseñaste a ser papá"

Tomate Barraza sorprende a su hija Gaela al regalarle un carro por sus 18 años: "Me enseñaste a ser papá"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

