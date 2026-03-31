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Piero Arenas, exintegrante de 'Esto es guerra', ofreció dinero a joven de 19 años tras denuncia por abuso: "Para que no lo perjudique"

La denuncia a Piero Arenas suma un nuevo elemento tras revelarse que la joven de 19 años habría recibido ofertas económicas para no continuar con el proceso legal, según su testimonio en ‘Magaly TV, la firme’.

Piero Arenas afronta denuncia en su contra y podría enfrentar varios años de prisión. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/ATV
Piero Arenas afronta denuncia en su contra y podría enfrentar varios años de prisión. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/ATV

La denuncia a Piero Arenas volvió a captar atención pública después de que la joven que lo acusó por presunto abuso sexual asegurara que recibió un ofrecimiento económico tras la difusión de videos íntimos. El caso fue expuesto en ‘Magaly TV, la firme’, donde la denunciante sostuvo que, luego de la circulación del material en redes sociales, fue contactada con el objetivo de frenar el avance de la vía legal.

Según el testimonio difundido por el programa, Marcela Sánchez viajó desde Iquitos a Lima para formalizar la denuncia de abuso sexual contra el exintegrante de ‘Esto es guerra’ y actualmente vinculado al mundo del streaming. La joven, de 19 años, afirmó que las consecuencias del caso han sido devastadoras y expresó que su vida “se arruinó por completo” tras los hechos y la exposición posterior de imágenes íntimas.

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Joven de 19 años asegura que Piero Arenas le ofreció dinero tras denunciarlo por abuso

Durante su declaración en ‘Magaly TV, la firme’, la denunciante señaló que recibió llamadas en las que le plantearon un acuerdo económico. En sus palabras, relató: “Me llamaron ofreciéndome dinero para que arregláramos las cosas, que Piero quiere verme para conversar las cosas, para que me den dinero para que no haga la denuncia y que no lo pejudique”.

El reportaje también incluyó la mención de otros streamers que estuvieron presentes en la reunión previa a los hechos denunciados.

Entre ellos aparece Kingteka, nombre con el que es conocido Abraham Canes, quien fue mostrado en imágenes difundidas por el programa mientras observaba desde una ventana hacia la habitación donde se encontraba Piero Arenas junto a la joven. Ese registro audiovisual forma parte de las diligencias que revisan las autoridades para establecer las circunstancias del caso.

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Joven de 19 años señala que no estaba consciente

En su relato, la joven explicó que acudió a una fiesta en una embarcación junto a Piero Arenas y otros streamers, en un contexto en el que, según dijo, hubo consumo constante de alcohol y transmisiones en vivo. Más tarde, el grupo se trasladó a un hotel, lugar en el que, conforme a su versión, perdió el conocimiento. En su declaración, fue enfática al afirmar: “Yo no estaba consciente. Recuerdo que pedí regresar a mi casa, pero mi celular se apagó y no había forma de salir”.

En la misma entrevista, Marcela Sánchez insistió en que el daño sufrido no se limita al episodio denunciado, sino que se profundizó con la difusión del contenido íntimo. La joven sostuvo que la exposición mediática y digital afectó gravemente su vida personal y reiteró que no busca dinero, sino justicia.

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