Piero Arenas podría terminar en prisión si se comprueban las dos denuncias que le ha interpuesto Marcela Sánchez, una joven de 19 años, quien asegura que el streamer peruano abusó sexualmente de ella y que luego compartió el material en las redes sociales.

El programa de Magaly Medina presentó un informe completo del testimonio de la supuesta víctima y se mostraron diversas pruebas que ya están en manos de las autoridades. A través de sus redes sociales, Piero Arenas reaccionó al informe que se presentó en ‘Magaly TV, la firme’ el lunes 30 de marzo y que podría perjudicarlo penalmente por los agravantes. “Qué hiciste Magaly”, escribió el exintegrante de ‘Esto es guerra’.

Piero Arenas se defiende en redes sociales

Tras el informe contra Piero Arenas, el creador de contenido se refirió directamente al tema de la denuncia que pesa en su contra por abuso sexual y aseguró que no se quedará con las manos cruzadas. “Entra aquí que voy a declarar con mi abogado todo lo sucedido. Patinaron mal”, escribió en su Instagram. Sin embargo, luego borró el mensaje.

Cabe indicar que Marcela Sánchez viajó hasta Lima para formalizar la denuncia en contra de Piero Arenas, a quien acusa de haberla vejado cuando ella no estaba en sus cinco sentidos. “Mi clienta ha estado inconsciente, ha querido salir del hotel y esta persona no la ha dejado”, aseguró Felipe Salas, el abogado de la joven.

Piero Arenas podría enfrentar pena de hasta 20 años



Felipe Salas, el abogado de Marcela Sánchez, se presentó junto a su patrocinada en el programa de Magaly Medina y señaló que Piero Arenas enfrenta dos denuncias: violación de una persona en estado de inconsciencia y difusión y comercialización de imágenes de contenido privado sin el consentimiento de la víctima; por lo que podría afrontar una pena de hasta 20 años.

“Aquí comete dos hechos, por los cuales va a tener que afrontar una sumatoria de penas. El delito más grave tiene 20 años”, indicó Salas. Además, el letrado aseguró que, según avance la investigación, Piero Arenas podría ser detenido preliminarmente por siete días y posteriormente enfrentar una prisión preventiva de nueve meses.



