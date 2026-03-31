HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Debate presidencial 2026: Popy Olivera contra Valderrama | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Piero Arenas, exintegrante de 'Esto es guerra', se defiende tras grave acusación y explota contra Magaly Medina: “Patinaron mal”

El streamer Piero Arenas aseguró que dará su versión de los hechos tras ser acusado de haber vejado a una joven y haber compartido las imágenes en redes sociales. “Qué hiciste Magaly”, expresó el exintegrante de ‘Esto es guerra’.

Piero Arenas aseguró que no se quedará con las manos cruzadas. Foto: Instagram/captura ATV
Piero Arenas aseguró que no se quedará con las manos cruzadas. Foto: Instagram/captura ATV | Foto: Instagram/captura ATV

Piero Arenas podría terminar en prisión si se comprueban las dos denuncias que le ha interpuesto Marcela Sánchez, una joven de 19 años, quien asegura que el streamer peruano abusó sexualmente de ella y que luego compartió el material en las redes sociales. 

El programa de Magaly Medina presentó un informe completo del testimonio de la supuesta víctima y se mostraron diversas pruebas que ya están en manos de las autoridades. A través de sus redes sociales, Piero Arenas reaccionó al informe que se presentó en ‘Magaly TV, la firme’ el lunes 30 de marzo y que podría perjudicarlo penalmente por los agravantes. “Qué hiciste Magaly”, escribió el exintegrante de ‘Esto es guerra’.

PUEDES VER: Joven de Iquitos denuncia al streamer Piero Arenas por abuso: chico reality enfrentaría una pena de 20 años, según abogado

lr.pe

Piero Arenas se defiende en redes sociales 

Tras el informe contra Piero Arenas, el creador de contenido se refirió directamente al tema de la denuncia que pesa en su contra por abuso sexual y aseguró que no se quedará con las manos cruzadas. “Entra aquí que voy a declarar con mi abogado todo lo sucedido. Patinaron mal”, escribió en su Instagram. Sin embargo, luego borró el mensaje.

Cabe indicar que Marcela Sánchez viajó hasta Lima para formalizar la denuncia en contra de Piero Arenas, a quien acusa de haberla vejado cuando ella no estaba en sus cinco sentidos. “Mi clienta ha estado inconsciente, ha querido salir del hotel y esta persona no la ha dejado”, aseguró Felipe Salas, el abogado de la joven.

PUEDES VER: Esposa de reportero de Magaly Medina lo acusa de infiel y revela fotos besándose con otra mujer: “No te importó perder a tu familia”

lr.pe

Piero Arenas podría enfrentar pena de hasta 20 años

Felipe Salas, el abogado de Marcela Sánchez, se presentó junto a su patrocinada en el programa de Magaly Medina y señaló que Piero Arenas enfrenta dos denuncias: violación de una persona en estado de inconsciencia y difusión y comercialización de imágenes de contenido privado sin el consentimiento de la víctima; por lo que podría afrontar una pena de hasta 20 años. 

“Aquí comete dos hechos, por los cuales va a tener que afrontar una sumatoria de penas. El delito más grave tiene 20 años”, indicó Salas. Además, el letrado aseguró que, según avance la investigación, Piero Arenas podría ser detenido preliminarmente por siete días y posteriormente enfrentar una prisión preventiva de nueve meses.


Notas relacionadas
Joven de Iquitos denuncia al streamer Piero Arenas por abuso: chico reality enfrentaría una pena de 20 años, según abogado

Joven de Iquitos denuncia al streamer Piero Arenas por abuso: chico reality enfrentaría una pena de 20 años, según abogado

LEER MÁS
Magaly Medina critica a Said Palao tras su cumpleaños sin la presencia de Alejandra Baigorria: “Se lo ganó”

Magaly Medina critica a Said Palao tras su cumpleaños sin la presencia de Alejandra Baigorria: “Se lo ganó”

LEER MÁS
Chico reality de 'Esto es guerra' es denunciado por joven por abuso sexual, revela 'Magaly TV, la firme'

Chico reality de 'Esto es guerra' es denunciado por joven por abuso sexual, revela 'Magaly TV, la firme'

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ximena Hoyos aclara si tiene una relación con Mario Irivarren tras viajar juntos a Paracas: “No tenemos nada que ocultar"

Ximena Hoyos aclara si tiene una relación con Mario Irivarren tras viajar juntos a Paracas: “No tenemos nada que ocultar"

LEER MÁS
Mario Irivarren reaparece y es captado ingresando a hospedaje con exconductora de televisión, según ‘Amor y fuego’

Mario Irivarren reaparece y es captado ingresando a hospedaje con exconductora de televisión, según ‘Amor y fuego’

LEER MÁS
Cardiólogo que atendió a Manolo Rojas revela qué causó el inesperado infarto del actor cómico: "Esto sirve para la reflexión"

Cardiólogo que atendió a Manolo Rojas revela qué causó el inesperado infarto del actor cómico: "Esto sirve para la reflexión"

LEER MÁS
Said Palao celebró su cumpleaños 33 sin Alejandra Baigorria y la empresaria evitó felicitarlo en redes sociales

Said Palao celebró su cumpleaños 33 sin Alejandra Baigorria y la empresaria evitó felicitarlo en redes sociales

LEER MÁS
Korina Rivadeneira ya no viviría con Mario Hart y aumenta rumores sobre ruptura: hija de ambos cometió infidencia

Korina Rivadeneira ya no viviría con Mario Hart y aumenta rumores sobre ruptura: hija de ambos cometió infidencia

LEER MÁS
Joven de Iquitos denuncia al streamer Piero Arenas por abuso: chico reality enfrentaría una pena de 20 años, según abogado

Joven de Iquitos denuncia al streamer Piero Arenas por abuso: chico reality enfrentaría una pena de 20 años, según abogado

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Piero Arenas, exintegrante de 'Esto es guerra', se defiende tras grave acusación y explota contra Magaly Medina: “Patinaron mal”

Un agricultor chino de 60 años se vuelve exitoso al crear un submarino casero que se sumerge 8 metros en el río con menos de US$800

Magaly Medina exige 'honestidad' a Alejandra Baigorria tras lanzar nuevo proyecto de ayuda social: "Te vas a embolsillar"

Espectáculos

Magaly Medina exige 'honestidad' a Alejandra Baigorria tras lanzar nuevo proyecto de ayuda social: "Te vas a embolsillar"

Joven de Iquitos denuncia al streamer Piero Arenas por abuso: chico reality enfrentaría una pena de 20 años, según abogado

Cardiólogo que atendió a Manolo Rojas revela qué causó el inesperado infarto del actor cómico: "Esto sirve para la reflexión"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón: Poder Judicial renueva orden de búsqueda y captura por caso 'Aportes a Perú Libre'

¿Puedo votar con DNI amarillo en las Elecciones Generales Perú 2026?

Debate presidencial 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Roberto Sánchez a y otros 8 candidatos lanzan sus propuestas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025