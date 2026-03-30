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Briela Cirilo genera polémica al rechazar regalo de fans en pleno concierto de Corazón Serrano

La cantante de Corazón Serrano fue captada rechazando un ramo de flores durante un concierto, lo que generó críticas en redes sociales.

Briela Cirilo sorprende con inesperada actitud en concierto de Corazón Serrano. Foto: composición LR/TikTok
Briela Cirilo sorprende con inesperada actitud en concierto de Corazón Serrano. Foto: composición LR/TikTok

La cantante Briela Cirilo, integrante de Corazón Serrano, protagonizó un momento que generó controversia durante un reciente concierto del grupo de cumbia. La vocalista de 29 años fue captada rechazando un ramo de flores, el cual era obsequio de sus seguidores, lo que desató críticas en redes sociales.

Durante el concierto del 30 de marzo, el animador de la agrupación, Dani Daniel, repartía obsequios enviados por los fans a cada una de las integrantes del grupo. Mientras algunas de sus compañeras recibieron con entusiasmo los detalles, la reacción de Briela Cirilo no pasó desapercibida. “Pésima actitud…”, “Se le subió los humos”, fueron algunos de los comentarios que circularon tras viralizarse el video del momento.

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Briela Cirilo es captada rechazando regalo de sus fans durante concierto

Durante la presentación, el animador entregó un ramo de flores y un peluche a cada una de las cantantes de Corazón Serrano, entre ellas Milagros Díaz, Susana Alvarado, Lesly Águila, Kiara Lozano, Cielo Fernández y Briela Cirilo. Sin embargo, cuando llegó el turno de esta última, su reacción sorprendió tanto al público como a sus compañeras.

En un inicio, la artista rechazó el obsequio, pero ante la insistencia del animador, finalmente accedió a recibirlo y lo dejó a un costado del escenario. El gesto, registrado en video, evidenció un cambio en su semblante, lo que generó aún más comentarios entre los usuarios. Incluso, Lesly Águila habría mostrado sorpresa ante la actitud de su compañera en ese instante, mientras sonaba el tema 'El estúpido'.

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Corazón Serrano lanza casting para elegir a la nueva voz de Corazón Serrano

La agrupación piurana, liderada por los hermanos Guerrero Neira, anunció una convocatoria internacional para encontrar a su nueva voz femenina. El casting se inició los días 23 y 24 de marzo y contó con una gran acogida de participantes, quienes demostraron su talento ante un jurado en transmisiones en vivo a través del canal oficial de YouTube del grupo.

Debido a la alta demanda, la orquesta decidió habilitar una tercera fecha para el 1 de abril. Las bases y requisitos del proceso se encuentran disponibles en la cuenta oficial de Instagram de Corazón Serrano, donde también se ha compartido el enlace de inscripción para las interesadas.

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