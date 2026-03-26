Corazón Serrano generó gran expectativa con su casting masivo para encontrar a su nueva voz. La convocatoria movilizó a cientos de jóvenes en Lima, quienes buscan cumplir su sueño y pertenecer a una de las agrupaciones de cumbia más influyentes del Perú que recientemente celebró sus 33 años de aniversario.

Ante la alta demanda, el grupo anunció una nueva fecha para continuar con las audiciones. A través de sus redes sociales, confirmaron un tercer casting en vivo, lo que reafirma el impacto de la iniciativa. Tras la gran acogida, Corazón Serrano confirmó una tercera fecha de casting que se realizará el 1 de abril. Esta nueva oportunidad busca dar oportunidad a más aspirantes que desean formar parte de la agrupación de cumbia.

Jurado del casting de Corazón Serrano. Foto: Instagram

Corazón Serrano lanza tercera fecha de casting tras exitosa y masiva convocatoria

Las dos primeras fechas del casting, realizadas el 23 y 24 de marzo, fueron un rotundo éxito. Desde tempranas horas, cientos de postulantes llegaron hasta Scencia de La Molina para pasar el casting en vivo de Corazón Serrano, agrupación conformada por figuras como Yrma Guerrero, Lesly Águila, Ana Lucía Urbina, Susana Alvarado, Kiara Lozano, Milagros Díaz, Briela Cirilo y Cielo Fernández. Sin embargo, el grupo anunció una tercera fecha para la participación de nuevos talentos.

El proceso de selección ha sido transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube del grupo, en un programa conducido por Jazmín Pinedo, lo que permitió que miles de personas siguieran cada presentación en tiempo real. El jurado está conformado por Edwin Guerrero, Leodan Guerrero y Lorenzo Guerrero, junto al reconocido productor musical Sergio George. Ellos son los encargados de evaluar el talento de las participantes, quienes deben demostrar su capacidad vocal en distintas etapas.

El casting consta de tres fases. En la primera etapa, las participantes deberán cantar a capela; en la segunda, interpretarán un tema con pista musical, pudiendo elegir entre géneros como cumbia, balada, merengue o salsa. Finalmente, las seleccionadas tendrán la oportunidad de presentarse junto a la orquesta en vivo frente al jurado, en una instancia que también es transmitida al público.

Requisitos para participar del casting de Corazón Serrano. Foto: Instagram

Pasos para participar del tercer casting de Corazón Serrano

Ingresar al enlace oficial: dirígete al perfil de Instagram de Corazón Serrano y haz clic en el link habilitado para la inscripción.

Completar tus datos personales: llena el formulario con tu información completa en la plataforma.

Seleccionar la fecha del casting: ubica el evento correspondiente al casting y haz clic en la fecha disponible.

Verificar la información registrada: revisa que todos tus datos sean correctos antes de continuar.

Confirmar tu edad: indica si cumples con el requisito de edad (entre 16 y 28 años).

Validar tu inscripción por correo: recibirás un correo electrónico de verificación con los detalles para tu participación.

Asistir al casting presencial: acude al lugar indicado desde las 9.00 a. m., de preferencia con anticipación.