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Stiven Franco debuta con Armonía 10 de Piura tras dejar La Bella Luz: así fue su presentación en concierto

El cantante de 17 años fue presentado por todo lo alto en Chiclayo y recibió una ovación del público en su debut con Armonía 10 de Piura.

Stiven Franco es el nuevo integrante de Armonía 10. Foto: composición LR/Instagram
Stiven Franco es el nuevo integrante de Armonía 10. Foto: composición LR/Instagram

El joven cantante Stiven Franco vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al debutar oficialmente con Armonía 10 de Piura, luego de su salida de La Bella Luz. Con tan solo 17 años, el artista fue presentado por todo lo alto durante un concierto realizado el sábado 21 de marzo en una discoteca de Chiclayo, donde recibió una cálida ovación del público.

“De niño lo soñó, hoy cumple ese sueño”, expresó el animador de la orquesta al darle la bienvenida al cantante en el escenario. Su ingreso a la reconocida agrupación de cumbia marca un nuevo capítulo en su trayectoria musical, convirtiéndose además en el integrante más joven del grupo.

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Stiven Franco es presentado en concierto de Armonía 10

El debut de Stiven Franco se realizó en medio de gran expectativa por parte del público. Durante el show, el cantante inició su presentación interpretando el tema ‘Quise morir’, demostrando seguridad y dominio escénico desde el primer momento. Con energía y carisma, también puso a bailar a los asistentes con canciones como ‘Mi vecina’, ‘Cervecita’, ‘Lágrima por lágrima’, entre otros temas.

Además de su desempeño vocal, el artista interactuó con sus nuevos compañeros y, pese a ser el nuevo integrante, no dejó de mostrar sus característicos pasos de baile. En redes sociales, recibió el respaldo de sus seguidores, quienes destacaron su talento y lo calificaron como una promesa y un gran jale para la agrupación de cumbia.

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Stiven Franco se defiende de acusaciones del dueño de La Bella Luz

Previo a su debut, el joven cantante se vio envuelto en una polémica tras su salida de La Bella Luz. Óscar Custodio, dueño de la orquesta, lo acusó de haber abandonado la agrupación sin respetar un contrato vigente que, según afirmó, se extendía hasta abril de 2027.

Ante estas declaraciones, Stiven Franco emitió un comunicado oficial en el que rechazó dichas versiones y aseguró haber cumplido con todos los procedimientos legales. Según explicó, el 12 de marzo de 2026 envió una notificación formal mediante conducto notarial para dar por concluida su relación contractual. “Cursé mi comunicación formal de conclusión de relación contractual cumpliendo las formalidades correspondientes”, indicó.

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