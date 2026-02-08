HOYSuscripcion LR Focus

Después de 33 años, Corazón Serrano late más fuerte que nunca

La agrupación Corazón Serrano celebró su aniversario ante un Estadio San Marcos repleto y dejó entrever que su proyecto ya no mira solo al Perú, sino que apunta a conquistar nuevos escenarios y posicionar la cumbia peruana más allá de las fronteras.

Corazón Serrano hizo vibrar a todo el Estadio San Marcos. Foto: Créditos: Sebastián Blanco Salazar
Corazón Serrano hizo vibrar a todo el Estadio San Marcos. Foto: Créditos: Sebastián Blanco Salazar

Al final de la noche, con alrededor de 40 mil voces seguían coreando las canciones, surge la pregunta ¿se trató solo de un aniversario más o de la confirmación del camino a un sueño que apunta a ser visto ante el mundo? Corazón Serrano celebró sus 33 años de historia, con un Estadio San Marcos lleno y con la certeza de que su proyecto no solo sigue vivo, sino en plena expansión.

Horas antes del inicio del espectáculo, el ambiente en los exteriores del estadio era tenso. Filas extensas, reclamos al personal de seguridad y confusión por los objetos que no podían ingresar. Sin embargo, una vez dentro, el escenario cambió. La espera dio paso a la música, y con ella, a la conexión colectiva que solo la cumbia sabe generar.

¿Cuántos años tienen las cantantes de Corazón Serrano en 2026? Mira sus edades actualizadas

lr.pe

Un escenario que se iba llenando

La jornada comenzó con Qué Tal Cumbión, que aportó un respiro masculino cumbiambero en plena tarde. Luego llegó la salsa con Son Tentación y, más adelante, DJ Peligro encendió la noche con una mezcla que transitó del reguetón al clásico infaltable como 'Cariñito'.

Sold out en concierto de Corazón Serrano. Foto: Sebastián Blanco Salazar

Sold out en concierto de Corazón Serrano. Foto: Sebastián Blanco Salazar

Mientras tanto, las zonas 'Camino a un sueño', 'No deja de latir', Oriente, Occidente y Norte eran ocupadas progresivamente. El dato ya era oficial desde la noche anterior, el concierto había hecho sold out.

Quién es Edu Baluarte, el joven chalaco que se luce como la voz masculina de Corazón Serrano y se alejó dos veces del legendario grupo de cumbia

lr.pe

El inicio de un aniversario simbólico

La apertura estuvo a cargo de la Chola Chabuca, quien gritó ante todo el estadio: “¡San Marcos, Camino a un Sueño! ¡Corazón Serrano!”. En las pantallas gigantes apareció el colibrí, símbolo de la agrupación, recordando que, pese a las adversidades, los sueños deben seguir latiendo y apuntando alto. Así se dio inicio oficial al 33° aniversario de Corazón Serrano en Lima.

Conciertos en Lima este fin de semana: entradas y todo sobre los espectáculos con Yarita Lizeth, Armonía 10, Hermanos Yaipén y más

lr.pe

Las voces detrás del éxito

Con las luces apagadas, los corazones de las ocho integrantes comenzaron a latir frente a miles de personas. Lideradas por Yrma Guerrero, Lesly Águila, Ana Lucía Urbina, Susana Alvarado, Kiara Lozano, Briela Cirilo, Milagros Díaz y Cielo Fernández, el escenario se llenó de voces que representan distintas etapas del grupo.

Las voces de Corazón Serrano. Foto: Sebastián Blanco Salazar.

Las voces de Corazón Serrano. Foto: Sebastián Blanco Salazar.

El inicio no pudo ser más simbólico, 'Duele el alma', interpretada por Yrma Guerrero, una de las fundadoras, unió la nostalgia del pasado con la emoción del presente.

'El reventonazo del verano' regresa a la TV con una divertida imitación a Corazón Serrano y merecido homenaje a Los Shapis

lr.pe

Un recorrido por 33 años de música

El repertorio avanzó y Lesly Águila tomó la posta con el 'Mix de Amor y de Miel'; seguido por Milagros Díaz, una de las voces más jóvenes. Susana Alvarado destacó con 'Lo siento', mientras que Cielo Fernández apareció en el escenario con 'Te vas y no volverás'. Briela Cirilo interpretó 'Por un rato'; Kiara Lozano erizó al público con 'Heridas de amor' y Ana Lucía Urbina puso a bailar al estadio con 'Tomando cerveza'.

A pedido del público, la voz masculina reincorporada, Edu Baluarte, cantó 'Se supone', y Edwin Guerrero, fundador de la agrupación, cerró el bloque con el infaltable 'Mix Conejito'.

Edwin Guerrero se muestra incómodo por la poca energía de las chicas de Corazón Serrano: 'Están flojas, les hemos metido una reñida'

lr.pe

Más talento peruano

Los artistas nacionales invitados comenzaron a aparecer. William Luna fue uno de los primeros, compartiendo 'Sin tu amor' con Lesly Águila y 'De la nada' con Cielo Fernández. Ernesto Pimentel subió al escenario junto a Edu Baluarte para interpretar 'Juraré no amarte más'; pese a problemas técnicos, y no poder cantar más de primera parte, cerró entre aplausos.

Ernesto Pimentel y Edu Baluarte. Foto: Sebastián Blanco Salazar

Ernesto Pimentel y Edu Baluarte. Foto: Sebastián Blanco Salazar

Dilbert Aguilar, pese a las complicaciones de salud, apareció con el apoyo de un bastón en mano para cantar junto a Ana Lucía Urbina 'No te preocupes por mí', recibiendo uno de los aplausos más emotivos de la noche.

Integrantes de Corazón Serrano sorprenden en concierto con baile eufórico tras ser llamadas "flojas" por Edwin Guerrero

lr.pe

La apuesta internacional

El recorrido inició desde Bolivia con Los Kjarkas, quienes interpretaron 'Fría' junto a Lesly Águila. El Caribe vino con calma para deleitar al público con Pedro Capó, quien cantó 'Estoy enamorado' junto a Cielo Fernández. “Cantar cumbia se ha sentido increíble”, comentó el puertorriqueño, destacando el rol de Corazón Serrano en la difusión de la música peruana. Sergio George también dijo presente con el Mix Salsa, y dejó una reflexión: “En Perú, la salsa aún no tiene la seriedad empresarial que sí tiene la cumbia”, asimismo, reafirmó su interés por el talento local.

El momento más esperado llegó desde Argentina con María Becerra. Junto a Susana Alvarado interpretando 'Adiós' y presentó '7 vidas', ahora con un marcado sabor a cumbia peruana junto a Briela Cirilo. Para sorpresa del público, cerró cantando el 'Mix Poco Yo'. Y cuando parecía que la noche no podía dar más, Gente de Zona ingresó incluso en mototaxi para poner a bailar al estadio con 'La Gozadera' con el infaltable ¡Chim Pum Callao! y cerrar junto a Corazón Serrano interpretando 'Vivir mi vida'.

María Becerra en escena. Foto: Sebastián Blanco Salazar.

María Becerra en escena. Foto: Sebastián Blanco Salazar.

Corazón Serrano apuesta por la salsa con 'Solo juegas' junto a Septeto Acarey y usuarios reaccionan: 'Excelente combinación'

lr.pe

Un sueño que ya no es solo nacional

En backstage, Irma Guerrero resumió el espíritu del aniversario: “Cada año uno tiene que dar novedades porque el público se lo merece”. Sobre el futuro, “Nuestra meta es internacional, que nos vea el mundo entero”. Cielo Fernández confesó que compartir escenario con María Becerra fue “un sueño”, mientras que Briela Cirilo respondió a los detractores: “Corazón Serrano se está internacionalizando gracias a su música y al esfuerzo diario”.

Treinta y tres años después, Corazón Serrano no solo celebra su historia. Confirma que su corazón sigue latiendo con fuerza y que el sueño que empezó en el norte del país ya no se conforma solo dentro del Perú, ahora apunta a hacerse escuchar en el mundo entero.

