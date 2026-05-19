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Keiko Fujimori presenta a Luis Dyer como jefe del equipo de personeros de Fuerza Popular

El nuevo jefe del equipo de personeros de Fuerza Popular señaló que esperan contar con 100.000 voceros para la segunda vuelta electoral.

Luis Dyer será jefe del equipo de personeros de Fuerza Popular | Foto: caputa de pantalla.
Luis Dyer será jefe del equipo de personeros de Fuerza Popular | Foto: caputa de pantalla.
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Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, presentó a Luis Dyer como nuevo jefe del equipo de personeros del partido fujimorista para la segunda vuelta electoral. Fujimori destacó la importancia de contar con una amplia red de personeros de cara a las elecciones que se realizarán este 7 de junio.

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Durante su presentación, Dyer señaló que en la primera vuelta electoral Fuerza Popular contó con 22.000 personeros distribuidos en todo el país. Asimismo, afirmó que para esta nueva etapa del proceso electoral esperan alcanzar un mínimo de 100.000 personeros.

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En la presentación del equipo de personeros fujimoristas —bautizado por la dirigencia de Fuerza Popular como “Defensores del Perú”— también participaron figuras del deporte y el espectáculo, entre ellas el exfutbolista Luis Guadalupe, conocido como “Cuto”, y el cómico Pablo Villanueva ‘Melcochita’.

Como se sabe, un personero es el representante de un partido político o candidatura durante un proceso electoral. Su principal función es supervisar que la votación y el conteo de votos se desarrollen de manera transparente y conforme a las normas establecidas. Además, puede estar presente en las mesas de sufragio, observar el trabajo de las autoridades electorales, presentar reclamos o impugnaciones en caso de que detecte irregularidades y supervisar la elaboración de las actas electorales.

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