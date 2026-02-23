La vocalista de Corazón Serrano, Lesly Águila, compartió un mensaje en redes sociales donde dio a conocer que atraviesa días complicados por la pérdida de un familiar cercano.

Mediante ese comunicado, la artista señaló que, a pesar del dolor, volverá a cumplir con sus compromisos laborales junto a la orquesta, decisión que tomó en medio del duelo familiar.

Lesly Águila comparte comunicado tras la pérdida de su tía

En ese sentido, Lesly precisó que la persona fallecida fue su tía Cedelia Águila Colmenares, hermana de su padre, una figura importante dentro de su entorno familiar. Según explicó, el proceso ha resultado difícil para todos.

Lesly Águila comparte sensible mensaje tras fallecimiento de su tía.

“Han sido días muy difíciles para mi familia y para mí por el fallecimiento de mi tía (hermana de mi papá). Ella siempre ha sido un apoyo para mí. Hoy vuelvo al trabajo con un nudo en mi corazón, pero con un ángel más en el cielo que cuida de mí. Vuela alto tía linda”, escribió en su publicación.

Lesly Águila confirma su retorno a Corazón Serrano y seguidores le muestran su apoyo

En ese mismo mensaje, la vocalista dejó en claro que retomará sus actividades con la agrupación, aun cuando el momento personal continúa siendo complicado.

La publicación recibió reacciones de seguidores que expresaron mensajes de apoyo y condolencias tras conocerse la noticia. "Mis sentidas condolencias Lesly y a toda tu familia", "Lo bueno es que en vida siempre estuviste para ella y gracias por ser como eres con la familia se que no hay palabras para aliviar el dolor", "Lesly te acompañamos en tu dolor", fueron algunos de los comentarios.