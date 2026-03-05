Corazón Serrano da gran salto internacional tras ser entrevistadas por la revista Billboard Argentina

Corazón Serrano se consolida como uno de los grupos de cumbia más importantes de la actualidad. La histórica agrupación piurana celebró a lo grande su 33° aniversario en el Estadio de San Marcos, logrando un lleno impresionante. Ahora, están preparadas para comenzar su tan esperada gira internacional, comenzando por Argentina, donde ofrecerán dos conciertos.

Al arribar a ese país, la prestigiosa revista Billboard Argentina, uno de los medios más influyentes de Latinoamérica en la industria musical, las invitó a su sede para una extensa entrevista. Durante la conversación, integrantes como Lesly Águila, Susana Alvarado, Briela Cirilo, Ana Lucía Urbina y más hablaron sobre la trayectoria del grupo, el impacto de la cumbia peruana en la región y el gran momento artístico que atraviesa Corazón Serrano.

Corazón Serrano ofrecerá dos conciertos en la Argentina

Como parte de su gira que marca el inicio de su expansión internacional, Corazón Serrano anunció que ofrecerá dos conciertos en territorio argentino. Las artistas han manifestado su entusiasmo por reencontrarse con sus seguidores fuera del Perú y continuar llevando su música a nuevos escenarios.

Con más de tres décadas de trayectoria, Corazón Serrano demuestra que su música sigue cruzando fronteras. Tras el éxito de su aniversario 33, su presencia en medios internacionales y sus próximos conciertos en Argentina, la agrupación inicia con fuerza una gira que promete seguir llevando el ritmo de la cumbia peruana a nuevas audiencias alrededor del mundo.

Corazón Serrano habla sobre su experiencia con revista Billboard

A través de sus redes sociales, las integrantes de Corazón Serrano compartieron su emoción por este importante paso en su proyección internacional al ser entrevistadas por Billboard Argentina.

“Muchas gracias a Billboard Argentina por la invitación y por la increíble entrevista. Fue una experiencia muy especial para nosotras estar aquí y poder compartir un poco más de nuestra historia”, expresaron.

La presencia del grupo en medios internacionales confirma el gran momento que vive la agrupación, que en los últimos años ha consolidado una sólida base de seguidores en distintos países de Latinoamérica gracias a su estilo inconfundible y a canciones que se han convertido en verdaderos himnos de la cumbia.