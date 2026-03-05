HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Debate Electoral 2026: Edwin Donayre vs César Zumaeta | Epicentro Electoral - Réplica

Espectáculos

Corazón Serrano da gran salto internacional tras ser entrevistadas por la revista Billboard Argentina

El grupo de cumbia Corazón Serrano anunció su gran gira internacional, que comenzará en Argentina, donde ofrecerán dos conciertos. 

Corazón Serrano empezó con la soñada expansión internacional. Foto: Instagram.
Corazón Serrano empezó con la soñada expansión internacional. Foto: Instagram.

Corazón Serrano se consolida como uno de los grupos de cumbia más importantes de la actualidad. La histórica agrupación piurana celebró a lo grande su 33° aniversario en el Estadio de San Marcos, logrando un lleno impresionante. Ahora, están preparadas para comenzar su tan esperada gira internacional, comenzando por Argentina, donde ofrecerán dos conciertos.

Al arribar a ese país, la prestigiosa revista Billboard Argentina, uno de los medios más influyentes de Latinoamérica en la industria musical, las invitó a su sede para una extensa entrevista. Durante la conversación, integrantes como Lesly Águila, Susana Alvarado, Briela Cirilo, Ana Lucía Urbina y más hablaron sobre la trayectoria del grupo, el impacto de la cumbia peruana en la región y el gran momento artístico que atraviesa Corazón Serrano.  

PUEDES VER: Leslie Shaw asegura que prefiere colaborar con La Bella Luz que con Corazón Serrano: 'Me parece refrescante'

lr.pe

Corazón Serrano ofrecerá dos conciertos en la Argentina

Como parte de su gira que marca el inicio de su expansión internacional, Corazón Serrano anunció que ofrecerá dos conciertos en territorio argentino. Las artistas han manifestado su entusiasmo por reencontrarse con sus seguidores fuera del Perú y continuar llevando su música a nuevos escenarios.

Con más de tres décadas de trayectoria, Corazón Serrano demuestra que su música sigue cruzando fronteras. Tras el éxito de su aniversario 33, su presencia en medios internacionales y sus próximos conciertos en Argentina, la agrupación inicia con fuerza una gira que promete seguir llevando el ritmo de la cumbia peruana a nuevas audiencias alrededor del mundo.

PUEDES VER: Corazón Serrano recuerda a Edita Guerrero al cumplirse 12 años de su muerte: 'Tu esencia y tu luz siguen en nuestros corazones'

lr.pe

Corazón Serrano habla sobre su experiencia con revista Billboard

A través de sus redes sociales, las integrantes de Corazón Serrano compartieron su emoción por este importante paso en su proyección internacional al ser entrevistadas por Billboard Argentina.

“Muchas gracias a Billboard Argentina por la invitación y por la increíble entrevista. Fue una experiencia muy especial para nosotras estar aquí y poder compartir un poco más de nuestra historia”, expresaron.

La presencia del grupo en medios internacionales confirma el gran momento que vive la agrupación, que en los últimos años ha consolidado una sólida base de seguidores en distintos países de Latinoamérica gracias a su estilo inconfundible y a canciones que se han convertido en verdaderos himnos de la cumbia.

Notas relacionadas
Corazón Serrano recuerda a Edita Guerrero al cumplirse 12 años de su muerte: "Tu esencia y tu luz siguen en nuestros corazones"

Corazón Serrano recuerda a Edita Guerrero al cumplirse 12 años de su muerte: "Tu esencia y tu luz siguen en nuestros corazones"

LEER MÁS
Leslie Shaw asegura que prefiere colaborar con La Bella Luz que con Corazón Serrano: “Me parece refrescante”

Leslie Shaw asegura que prefiere colaborar con La Bella Luz que con Corazón Serrano: “Me parece refrescante”

LEER MÁS
Edu Baluarte, cantante de Corazón Serrano, sufre la muerte de su papito: “Te supliqué que no te fueras”

Edu Baluarte, cantante de Corazón Serrano, sufre la muerte de su papito: “Te supliqué que no te fueras”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maricielo Effio reaparece llorando desde los Estados Unidos y confiesa sentirse sola tras no conseguir trabajo como actriz: “Estaré bien”

Maricielo Effio reaparece llorando desde los Estados Unidos y confiesa sentirse sola tras no conseguir trabajo como actriz: “Estaré bien”

LEER MÁS
Carlos Alcántara fue ampayado besando apasionadamente a mujer en discoteca tras terminar su matrimonio de 15 años

Carlos Alcántara fue ampayado besando apasionadamente a mujer en discoteca tras terminar su matrimonio de 15 años

LEER MÁS
Gianmarco conmueve al revelar que fue despedido por disquera internacional pese a haber ganado un Grammy: “No lo he contado nunca”

Gianmarco conmueve al revelar que fue despedido por disquera internacional pese a haber ganado un Grammy: “No lo he contado nunca”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corazón Serrano da gran salto internacional tras ser entrevistadas por la revista Billboard Argentina

Vecinos capturan y acaban con la vida de presunto ladrón tras robo que dejó a mujer herida en Puno

Ministro de Energía y Minas: "No tenemos gaseoducto alternativo (..) Chile que no es productor tiene 5 ductos"

Espectáculos

Concierto de Arcángel en Lima: cuándo es, dónde será y precios de entradas

Michelle Soifer admite que le cuesta hablar de coyuntura política y social en ‘Arriba mi gente’: “Termino con el corazón partido”

Andrea Llosa cuestiona a Marisel Linares por ocultar que su hijastro atropelló a Lizeth Marzano: “Creo que ahí se equivocó”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ministro de Energía y Minas: "No tenemos gaseoducto alternativo (..) Chile que no es productor tiene 5 ductos"

Vladimiro Montesinos: Juzgado Constitucional ordena revisar plazo de las condenas impuestas a exasesor de Fujimori

Candidata al Senado por Fuerza Popular no reconoce que gestión de Fujimori fue una dictadura y niega existencia de leyes procrimen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025