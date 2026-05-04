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Ciencia

China logra por primera vez convertir carbón en electricidad sin emisiones directas y con gran eficiencia energética

Este avance de científicos chinos presenta una alternativa limpia al carbón, con un potencial significativo para países dependientes de este recurso.

Este hallazgo chino sugiere una revolución para países con alta dependencia de carbón.
Este hallazgo chino sugiere una revolución para países con alta dependencia de carbón. | Ilustración con IA/ChatGPT/Freepik
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Científicos liderados por Xie Heping, integrante de la Academia China de Ciencias y la Universidad de Shenzhen, presentaron un avance tecnológico capaz de transformar el carbón en energía eléctrica sin emisiones directas de dióxido de carbono. Según el South China Morning Post, este hallazgo sugiere una revolución para naciones con alta dependencia de dicho recurso, al ofrecer una alternativa limpia frente a los métodos de combustión convencionales.

La propuesta mejora la eficiencia energética y proyecta usos estratégicos en yacimientos profundos, con lo que marca un cambio de paradigma en la industria extractiva mundial. Al evitar los procesos térmicos tradicionales, esta innovación se perfila como una pieza clave para reducir la huella ambiental sin comprometer la seguridad del suministro eléctrico actual.

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¿Qué tecnología permite a China producir electricidad con carbón sin contaminar?

Pekín alcanzó este avance mediante una innovadora pila de combustible que elimina la quema del mineral fósil y suprime los procesos tóxicos vinculados a su uso tradicional. El mecanismo, bautizado como ZC-DCFC, surgió tras múltiples etapas de estudio lideradas por expertos locales. Heping señaló que la producción eléctrica habitual posee un tope de rendimiento cercano al 40% debido a fallas en el flujo térmico; no obstante, su invento supera ese límite al prescindir de fases calóricas o ígneas convencionales.

Proceso de conversión de electricidad con carbón por científicos chinos. Foto: South China Morning Post

Proceso de conversión de electricidad con carbón por científicos chinos. Foto: IA, basado en datos de South China Morning Post

Este desarrollo radica en la aplicación de ingeniería electroquímica, en la que el insumo pulverizado ingresa a una celda especial tras ser secado y purificado con un tratamiento riguroso. Mientras el ánodo recibe dicho componente, el cátodo obtiene oxígeno para facilitar una oxidación controlada que genera corriente de modo inmediato. Al prescindir de turbinas de vapor, esta técnica garantiza una transformación energética eficiente sin liberar emisiones nocivas.

El sistema destaca por atrapar y procesar el $CO_2$ derivado durante la operación interna. En vez de expulsar gases al entorno, la estructura recolecta el residuo para integrarlo en compuestos químicos o mineralizarlo en bicarbonato sódico, con lo que reduce la huella ecológica. Xie enfatizó que tal facultad de "captura y conversión de carbono" promueve una gestión ecológica del dióxido y asegura la sostenibilidad futura del proyecto.

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¿Cómo revoluciona la pila de combustible de carbón directo el sector energético?

Este mecanismo energético supera la combustión ordinaria tras una década de perfeccionamiento técnico. El equipo científico resolvió debilidades previas sobre densidad de potencia y longevidad mediante un diseño innovador que garantiza estabilidad prolongada. De acuerdo con South China Morning Post, dicha arquitectura facilita su escalabilidad en minas profundas a 1,5 km bajo tierra, donde el rendimiento alcanza niveles óptimos.

Los hallazgos demuestran que la eficiencia energética evita las restricciones del ciclo de Carnot, límite térmico presente en sistemas clásicos. Xie afirmó que el dispositivo genera electricidad con tasas superiores a las de las centrales térmicas actuales. Esta optimización reduce el consumo de materias primas y mitiga la contaminación derivada del mineral fósil, conforme indica Xinhua News.

La siguiente etapa comprende ampliar y perfeccionar la tecnología para integraciones industriales masivas. El grupo de expertos concentra sus esfuerzos en asegurar el suministro constante de combustible mientras incrementa la producción. Si logran tales metas, este avance ofrecerá usos limpios para el recurso e impactará de manera positiva en el clima global, según reporta The New York Times.

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