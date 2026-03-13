Entre los eventos del sábado, destaca el concierto con Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt en el Círculo Militar de Jesús María. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

Entre los eventos del sábado, destaca el concierto con Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt en el Círculo Militar de Jesús María. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

Artistas nacionales e internacionales llegarán a la capital peruana este fin de semana para hacer disfrutar de la buena música a hombres y mujeres que desean divertirse y olvidarse por un momento de sus problemas. Conoce los eventos que se han programado para este viernes 13 de marzo hasta el domingo 15 de marzo con grandes representantes de la cumbia, la salsa, el folclore y música electrónica.

Conciertos en Lima para este viernes 13 de marzo



Tras su exitoso paso por Argentina, la agrupación de cumbia Corazón Serrano regresó a Perú para continuar con su agenda en Lima este fin de semana. Iniciará este viernes 13 de marzo en el centro de convenciones Isla del Paraíso (Av. Haya de la Torre 485, La Perla), a partir de las 8.00 p. m. Las entradas están a la venta en Vaope a S/107.9.

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Conciertos en Lima para este sábado 14 de marzo



Otro de los conciertos más esperados para este sábado 14 de marzo es el concierto que se realizará en el Círculo Militar de Jesús María y que reunirá a las voces más representativas de la salsa peruana como Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt, quienes coincidirán en un evento que está a punto de lograr sold out.

Además de Yahaira y Daniela, a la cartelera se suman Son Tentación, Brunella Torpoco, Masiel Málaga, César Vega, Combinación de La Habana, La Charanga Habanera, Los 4 de Cuba y La Caro Band, entre otros. Según reportes de la empresa organizadora, el espectáculo ya cuenta con el 90 % de localidades agotadas. Los interesados pueden adquirir sus entradas directamente en el portal oficial de Teleticket.

El espectáculo ofrecerá más de 12 horas de música en vivo, incluidas presentaciones de reconocidas figuras de la salsa y la música cubana. Foto: difusión.

Corazón Serrano seguirá rindiendo homenaje a la mujer en todo el mes de marzo. Este sábado 14, a partir de las 7:00 p.m., lo hará en el Estadio Municipal de Mi Perú (Ventanilla) con un espectáculo lleno de sentimiento, energía y los grandes éxitos que han conquistado corazones en todo el país y en algunas partes del mundo. En esta velada especial también participará la cantante Azucena Calvay. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/33.7.

Kygo, reconocido en el mundo como una de las figuras más influyentes de la música electrónica contemporánea, llega a Lima para ofrecer lo mejor de su espectáculo este sábado 14 de marzo en Costa 21. Entre los mayores éxitos del aclamado DJ, productor y músico noruego destacan temas multiplatino como ‘It Ain’t Me’ junto a Selena Gomez y el icónico ‘Higher Love’ con la voz eterna de Whitney Houston. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/130 (con descuento para clientes Interbank).

Conciertos en Lima para este domingo 15 de marzo



Corazón Serrano, Los Shapis y Bill Orosco se juntarán este domingo 15 de marzo, a partir de las 9:00 a.m., para ofrecer un show a ritmo de cumbia y chicha en Vacilandia Park (Av. Las Gaviotas con Av. El Rosal, Urb. Las gardenias, ATE), un espacio ideal para disfrutar de una mañana llena de música, alegría y ambiente familiar. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/44.2.

Son del Duke, una de las agrupaciones de cumbia más importantes del 2026, llega a Lima para deleitar al público de San Juan de Lurigancho con lo mejor de su repertorio, junto a El Lobo. Este evento está programado para este domingo 15 de marzo a partir de las 8.00 p. m. en El crucero del amor (frente a la estación San Carlos de Metro de Lima). Las entradas están a la venta en Vaope desde S/45.1.



