Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco
Espectáculos

¿Cuántos años tienen las cantantes de Corazón Serrano y quién es la menor de todas?

Corazón Serrano se prepara para brindar un concierto en el Estadio San Marcos. Con 8 integrantes en su línea vocal, el emblemático grupo de cumbia celebra su aniversario 33 este 7 de febrero.

Briela, Milagros, Ana Lucía, Cielo, Yrma, Lesly, Susana y Kiara son las actuales cantantes de Corazón Serrano.
Briela, Milagros, Ana Lucía, Cielo, Yrma, Lesly, Susana y Kiara son las actuales cantantes de Corazón Serrano. | Foto: Instagram/Corazón Serrano

Corazón Serrano se prepara para celebrar su aniversario número 33 con un concierto que reunirá a miles de seguidores para bailar y corear sus más grandes éxitos. Sin embargo, la expectativa no solo gira en torno al espectáculo, sino también a las artistas que hoy dan vida a la emblemática agrupación liderada por Edwin Guerrero, cuya mezcla de experiencia y juventud ha sido clave en su permanencia en la escena musical.

Con una línea vocal integrada por ocho reconocidas cantantes, el grupo de cumbia norteña vuelve a pisar el escenario del Estadio San Marcos. El evento está programado para este sábado 7 de febrero y promete famosos antiguos y recientes, en las voces de Yrma Guerrero, Lesly Águila, Susana Alvarado, Ana Lucía Urbina, Briela Cirilo, Kiara Lozano, Cielo Fernández y Milagros Díaz.

Corazón Serrano celebra 33 años: concierto en Lima con artistas invitados de talla nacional e internacional

Corazón Serrano y las voces que marcaron el camino

Desde su creación en Piura en 1993, Corazón Serrano ha pasado por distintas generaciones de cantantes que han dejado huella en la música tropical, incluyendo a la fallecida Edita Guerrero y a las exmiembros Thamara Gómez, Estrella Torres y Nickol Sinchi. Hoy, el grupo cuenta con ocho integrantes femeninas en su línea vocal que sostienen la esencia del proyecto y continúan ampliando su alcance en el país y fuera de él.

Yrma Guerrero, cofundadora y figura histórica, se mantiene como el rostro más representativo. A su lado, Lesly Águila (en distintos periodos desde 2010), Susana Alvarado y Ana Lucía Urbina (ambas desde 2015) han consolidado carreras sólidas dentro del grupo. En los últimos años se sumaron Kiara Lozano (2021), Briela Cirilo (2023), Milagros Díaz (2024) y Cielo Fernández (2025), quienes aportan nuevas dinámicas a los escenarios.

Aniversario 33 de Corazón Serrano será celebrado el 7 de febrero en el Estadio San Marcos. Foto: Corazón Serrano

Aniversario 33 de Corazón Serrano será celebrado el 7 de febrero en el Estadio San Marcos. Foto: Corazón Serrano

Conciertos en Lima este fin de semana: Corazón Serrano, Ken-Y, Charanga Habanera y más

Edades de las integrantes de Corazón Serrano y quién es la menor

Entre las actuales integrantes, la más joven es Cielo Fernández, la última en incorporarse al conjunto. Su debut se dio en el aniversario número 32, celebrado el 8 de febrero de 2025, en el Estadio San Marcos, y desde entonces ha logrado consolidar su nombre entre los seguidores de la agrupación. A continuación, presentamos las fechas de nacimiento y edades de las cantantes que hoy conforman Corazón Serrano:

IntegranteFecha de nacimientoEdad actual
Yrma Guerrero3 de enero de 197056 años
Lesly Águila17 junio de 199431 años
Ana Lucía Urbina30 de marzo de 199629 años
Briela Cirilo17 de febrero de 199728 años
Susana Alvarado7 de diciembre de 199728 años
Kiara Lozano23 de abril de 200124 años
Milagros Díaz26 de noviembre de 200520 años
Cielo Fernández8 de agosto de 200619 años
