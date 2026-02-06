¿Cuántos años tienen las cantantes de Corazón Serrano y quién es la menor de todas?

Corazón Serrano se prepara para celebrar su aniversario número 33 con un concierto que reunirá a miles de seguidores para bailar y corear sus más grandes éxitos. Sin embargo, la expectativa no solo gira en torno al espectáculo, sino también a las artistas que hoy dan vida a la emblemática agrupación liderada por Edwin Guerrero, cuya mezcla de experiencia y juventud ha sido clave en su permanencia en la escena musical.

Con una línea vocal integrada por ocho reconocidas cantantes, el grupo de cumbia norteña vuelve a pisar el escenario del Estadio San Marcos. El evento está programado para este sábado 7 de febrero y promete famosos antiguos y recientes, en las voces de Yrma Guerrero, Lesly Águila, Susana Alvarado, Ana Lucía Urbina, Briela Cirilo, Kiara Lozano, Cielo Fernández y Milagros Díaz.

Corazón Serrano y las voces que marcaron el camino

Desde su creación en Piura en 1993, Corazón Serrano ha pasado por distintas generaciones de cantantes que han dejado huella en la música tropical, incluyendo a la fallecida Edita Guerrero y a las exmiembros Thamara Gómez, Estrella Torres y Nickol Sinchi. Hoy, el grupo cuenta con ocho integrantes femeninas en su línea vocal que sostienen la esencia del proyecto y continúan ampliando su alcance en el país y fuera de él.

Yrma Guerrero, cofundadora y figura histórica, se mantiene como el rostro más representativo. A su lado, Lesly Águila (en distintos periodos desde 2010), Susana Alvarado y Ana Lucía Urbina (ambas desde 2015) han consolidado carreras sólidas dentro del grupo. En los últimos años se sumaron Kiara Lozano (2021), Briela Cirilo (2023), Milagros Díaz (2024) y Cielo Fernández (2025), quienes aportan nuevas dinámicas a los escenarios.

Aniversario 33 de Corazón Serrano será celebrado el 7 de febrero en el Estadio San Marcos. Foto: Corazón Serrano

Edades de las integrantes de Corazón Serrano y quién es la menor

Entre las actuales integrantes, la más joven es Cielo Fernández, la última en incorporarse al conjunto. Su debut se dio en el aniversario número 32, celebrado el 8 de febrero de 2025, en el Estadio San Marcos, y desde entonces ha logrado consolidar su nombre entre los seguidores de la agrupación. A continuación, presentamos las fechas de nacimiento y edades de las cantantes que hoy conforman Corazón Serrano: