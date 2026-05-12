Los nexos diplomáticos nacieron formalmente el 10 de marzo de 1962, aunque su origen real yace en el apoyo militar del país sudamericano durante la Guerra de Corea. | Ilustración con IA/ChatGPT/AFP/CDN

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Corea del Sur fortaleció su presencia en América Latina mediante un pacto de entendimiento enfocado en innovación y progreso técnico junto a un país sudamericano. El convenio se suscribió el 6 de mayo del 2026 en Santa Marta, en el marco de la Reunión Extendida del Buró del Comité de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur de Naciones Unidas. Según la Agencia Presidencial, este vínculo estratégico busca potenciar proyectos conjuntos que integren ciencia y herramientas digitales avanzadas en el territorio.

La coalición reemplaza el viejo modelo de asistencia financiera unidireccional por un esquema de cooperación triangular que suma recursos asiáticos y conocimiento local. La agencia Yonhap destacó que la iniciativa utiliza capital extranjero para beneficiar a terceras naciones de la zona. Con esa estructura, los aliados pretenden ejecutar planes de crecimiento mutuo, en los que las soluciones tecnológicas surcoreanas sirven como motor principal para el éxito de las misiones regionales.

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¿Qué nación de Sudamérica selló una alianza estratégica con Corea del Sur?

Colombia consolidó un pacto fundamental mediante el memorando suscrito entre la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y su contraparte coreana, KOICA. Según la entidad sudamericana, este convenio "establece un marco general para promover el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas" tanto bilateralmente como con el resto del Caribe y la región latina. El acuerdo busca fortalecer los lazos técnicos y el aprendizaje mutuo entre ambas administraciones.

Los nexos diplomáticos nacieron formalmente el 10 de marzo de 1962, aunque su origen real radica en el apoyo militar durante la Guerra de Corea. La Cancillería subraya que el Estado colombiano destaca como ‘el único país del continente que tiene categoría de “Socio Estratégico de Corea para Cooperación”’. Esta distinción histórica posiciona a la República neogranadina como un aliado prioritario para el gigante asiático en territorio americano.

¿Qué beneficios trae el nuevo pacto estratégico entre Colombia y Corea del Sur?

Esta alianza bilateral prioriza el fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur y Triangular mediante el diseño de proyectos conjuntos que beneficien a naciones de América Latina y el Caribe. El memorando posiciona al territorio colombiano como un socio técnico y articulador clave para Asia. Según Alexandra Palencia Garnica, directora de APC Colombia, la unión proyecta una "visión compartida basada en la confianza, el respeto mutuo y el intercambio de conocimientos".

El segundo pilar establece una transferencia de capacidades en áreas críticas como la gobernanza digital, el cambio climático y el fomento productivo. Los reportes de la agencia Yonhap subrayan que el convenio abarca sectores de industria, innovación y desarrollo rural bajo un esquema tecnológico y ambiental. Esta integración de saberes busca implementar soluciones modernas que impacten positivamente tanto en el ecosistema local como en el entorno geográfico cercano.

Finalmente, el acuerdo impulsa el emprendimiento regional con resultados tangibles inmediatos, tales como la iniciativa de construcción de capacidades para empresas emergentes en Bogotá, Ecuador y Perú (2027-2029). La cadena KBS World destacó que este marco de colaboración permitirá brindar asistencia técnica a otros países en crecimiento. De este modo, ambos gobiernos consolidan una plataforma de trabajo estable para potenciar la competitividad de sus empresas emergentes en el mercado global.