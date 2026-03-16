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Sonia Morales exige justicia por el asesinato del promotor Jhon Leyva por extorsión: "Hasta cuando la inseguridad"

La cantante Sonia Morales expresó su indignación por la creciente inseguridad y pidió al Gobierno tomar medidas urgentes contra la delincuencia que afecta al sector musical tras el asesinato de Jhon Leyva.

Sonia Morales dedica emotivas palabras tras muerte de promotor Jhon Leyva. Foto: composición LR/Facebook
Sonia Morales dedica emotivas palabras tras muerte de promotor Jhon Leyva. Foto: composición LR/Facebook

La muerte del promotor de eventos Jhon Edwin Leyva Zorrilla conmocionó el mundo de la música folclórica. El empresario fue asesinado a balazos el 15 de marzo en los exteriores del local Imperial de Pro, en el distrito de San Martín de Porres. Tras conocerse la noticia, artistas del medio expresaron su pesar y la cantante Sonia Morales alzó su voz para exigir justicia y medidas urgentes contra la delincuencia.

La popular ‘Patrona del folclore’, utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el crimen y reclamar acciones al Gobierno frente a la creciente inseguridad. “Hasta cuándo la inseguridad… nadie está a salvo con tanta delincuencia. ¿Cómo se puede quitar la vida de un ser humano como si no valiera nada? Pedimos al gobierno que haga algo contra tanta delincuencia”, escribió la artista.

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Sonia Morales dedica emotivo mensaje por el asesinato de Jhon Leyva

El asesinato de Jhon Leyva golpeó profundamente al entorno de la música folclórica, en el que era reconocido por su trabajo como promotor de eventos y por apoyar a diversas figuras del género. Entre las artistas con las que trabajó se encuentran Dina Paucar y la propia Sonia Morales, quienes lo recordaron como una persona trabajadora y comprometida con el espectáculo.

En su publicación, Morales también dedicó palabras de despedida al promotor, natural de Áncash, y expresó su solidaridad con su familia. “Mi más sentido pésame a su amada madre y a toda su familia. Adiós Jhon Leyva, que el divino todopoderoso te tenga en su gloria. Es una noticia tan dolorosa y difícil de creer… descansa en paz, amigo”, escribió la cantante.

Este lunes 16 de marzo, familiares, amigos y artistas del medio le darán el último adiós durante el velorio que se realizará en El Huaralino Internacional, ubicado en la avenida Naranjal 398, en el distrito de Los Olivos, a partir de las 10.00 a. m.

Jhon Leyva

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Jhon Leyva denunció amenazas de extorsión en las que le exigían pagar S/30.000

Antes de su asesinato, Jhon Leyva había denunciado que era víctima de extorsiones por parte de bandas delincuenciales. Desde 2023, el empresario recibía amenazas en las que le exigían pagos de hasta S/30.000 por evento para permitir la realización de espectáculos musicales.

Incluso, en una ocasión llegó a pagar un cupo de S/2.500 debido al temor por la seguridad de su familia. Según había relatado, las amenazas provenían de organizaciones delictivas vinculadas a Trujillo, que exigían pagos a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus seres queridos.

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