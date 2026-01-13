Durante el último concierto de Dina Páucar en Bolivia, por el aniversario del distrito de Santa Ana de Tusi, 'La diosa hermosa del amor' vivió un incomodo momento. La interprete de 'Que lindos son tus ojos' y 'Madre' compartía escenario con Claudio Armando, un joven cantante peruano que triunfa en el país altiplánico, cuando este la confundió con Sonia Morales, otra gran figura del género vernacular.

Inicialmente, el joven cantante de 26 años elogió a Dina Páucar y aseguró que la admiraba profundamente a la artista originaria de Tingo María. Sin embargo, al finalizar su discurso, olvidó su nombre. "Gracias por ser parte de nuestra vida, por ser mi motivación, por ser la primera persona que yo admiré. De verdad, te admiro y te quiero con toda mi alma. De verdad, muchas gracias, Sonia Morales", dijo Claudio Armando. Dina Páucar lo corrigió de inmediato al decir simplemente: "Dina Páucar". El joven, visiblemente nervioso, respondió: "Perdón, perdón, perdón".

Usuarios en redes sociales reaccionan a confusión

La confusión se volvió rápidamente viral en redes sociales. Las y los cibernautas expresaron opiniones divididas respecto al hecho y comentaron: "Con ese error se le cayó todo su floro", "Esas palabras fueron para Sonia Morales", "Me dio vergüenza ajena", "No hay forma de comparación", "Se pasó de falso" y "La ama tanto que ni su nombre sabe".

Asimismo, algunas usuarios atribuyeron el error a los nervios del joven y recordaron que, tiempo atrás, se rumoreaba una presunta rivalidad entre Dina Páucar y Sonia Morales, ambas consideradas como las máximas exponentes de la música andina. No obstante, ambas artistas han negado que exista enemistad y aclararon que todo fue producto de chismes infundados.

¿Quién es Claudio Armando, el joven que confundió a Dina Páucar con Sonia Morales?

Claudio Armando es un cantante peruano radicado en Bolivia. El exvocalista de Los Capos, antes de alcanzar la proyección internacionalización, recorrió un camino difícil que incluyó cantar en los micros desde los 11 años. Fue en su colegio de Iquitos donde inició su vínculo con la música.

En declaraciones para La República, el joven cantante aseguró: "Cuando uno sueña, no hay límites, no hay horarios. Mis propios sueños me llevaron a Bolivia. En realidad, toda mi familia me decía '¿Qué haces ahí?' Yo siempre les decía que mi deseo es cantar".