Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu
Entretenimiento

Sonia Morales, Los Alegres de Bambamarca, String Karma y más artistas se unen para recibir el Año Nuevo 2026 en concierto a lo grande

Lima se prepara para 'El Fiestón Cajamarquino', uno de los eventos más esperados para recibir el Año Nuevo 2026, que reunirá a artistas emblemáticos de la música andina y tropical este 31 de diciembre.

'El Fiestón Cajamarquino' se realizará en Campus Unicachi desde las 7.00 p. m.
'El Fiestón Cajamarquino' se realizará en Campus Unicachi desde las 7.00 p. m.

La llegada del Año Nuevo 2026 tendrá un marco especial en Lima con 'El Fiestón Cajamarquino'. Este evento se perfila como uno de los más esperados de fin de año, pues reunirá a grandes exponentes de la música andina y tropical del norte del país en un espectáculo que promete baile, tradición y fiesta hasta el amanecer.

El concierto, organizado por Espectáculos Marcabalito, apuesta por cerrar el 2025 con una celebración de primer nivel. El cartel incluye artistas emblemáticos que representan la identidad cultural del Perú y que han marcado generaciones con su música.

CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

¿Quiénes se presentan en 'El Fiestón Cajamarquino'?

El 'El Fiestón Cajamarquino' reunirá a grandes exponentes de la música peruana. Sonia Morales, considerada una de las voces más emblemáticas de la música andina, será una de las protagonistas de la velada. Su potencia interpretativa y conexión con el público la han convertido en garantía de celebración en cada escenario.

A la intérprete de 'Perdóname' se sumarán Los Alegres de Bambamarca, íconos del folclore cajamarquino, junto con agrupaciones como String Karma, los Hermanos Sánchez y Martín Vera, quienes presentarán un repertorio variado que recorrerá desde lo tradicional hasta lo contemporáneo. La cita está programada para este miércoles 31 de diciembre desde las 7.00 p. m. en el Campus de Unicachi, Los Olivos, frente al Mercado Unicachi – 1ra de Pro.

'El Fiestón Cajamarquino' se realizará en Campus Unicachi. Foto: Vaope

'El Fiestón Cajamarquino' se realizará en Campus Unicachi. Foto: Vaope

¿Cuánto cuestan las entradas para 'El Fiestón Cajamarquino' y dónde comprar?

Las entradas para 'El Fiestón Cajamarquino' ya están a la venta en la plataforma Vaope. Los precios van desde S/40.00 en segunda preventa y S/50.00 en tarifa regular, accesibles para todo el público que desee ser parte de la gran celebración de Año Nuevo 2026.

El proceso de compra es sencillo: basta con contar con una cuenta registrada en Vaope. Quienes aún no la tengan pueden crearla ingresando su correo electrónico y contraseña, o vinculando su perfil de Facebook o Google. Una vez completados los datos, el sistema permite elegir el método de pago preferido y confirmar la operación. Con ello, el pase a una de las fiestas más esperadas del fin de año quedará asegurado.

