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Gian Piero Díaz celebra 25 años de casado con Borka Bozovich y revela cómo logró enamorarla: "No le quedaba otra"

¡Un año más de amor! Gian Piero Díaz y la madre de sus hijos cumplen más de 20 años juntos. El conductor de televisión contó cómo conquistó a su esposa cuando ella tenía 21 años

Gian Piero Díaz y su esposa celebran 25 años de relación. Foto: composición LR/difusión
Gian Piero Díaz y su esposa celebran 25 años de relación. Foto: composición LR/difusión
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Gian Piero Díaz, uno de los conductores más recordados de los realities, sorprendió al revelar que este 2026 cumple 25 años de matrimonio con su esposa Borka Bozovich. El protagonista de 'Sobredosis de amor', quien mantiene en reserva su vida privada, habló sobre esta importante fecha y recordó cómo logró conquistar a la madre de sus hijos.

“Este año cumplo 25 años de casado, ¡las bodas de plata!”, comentó el actor a Trome, al ser consultado por la particular forma en la que suele referirse a su esposa en el programa que conduce, 'Entrometidos'. Luego, fiel a su estilo bromista, añadió entre risas: “Lo que pasa es que la agarré borracha y no le quedaba de otra”.

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Gian Piero Díaz anuncia bodas de plata con Borka Bozovich

El exconductor de 'Esto es guerra' mantiene a su familia lejos de la exposición mediática. Sin embargo, en distintas ocasiones ha dejado ver la profunda admiración que siente por su esposa Borka Bozovich, con quien formó un sólido hogar. El actor aseguró sentirse orgulloso de alcanzar 25 años de matrimonio, una cifra poco común en el mundo del espectáculo.

Aunque evita hablar con frecuencia de su intimidad, Gian Piero compartió en algunas oportunidades emotivos mensajes dedicados a su pareja. En una publicación por el Día Internacional de la Mujer, expresó el importante papel que ella ha tenido en su vida. “Eres la persona que me enseñó a disfrutar, a reír, a entender, y quien me impulsó en los momentos más difíciles (…) Te debo tanto, dos hijos maravillosos, sanos y amorosos. Una vida plena”, escribió.

Gian Piero Díaz

Gian Piero Díaz y su esposa. Foto: difusión

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¿Quién es Borka Bozovich y cómo conoció a Gian Piero Díaz?

La esposa de Gian Piero Díaz es profesora de educación inicial y ha preferido mantenerse alejada del mundo televisivo, pese a estar casada con una de las figuras más conocidas de la pantalla peruana. La historia de amor con el querido 'Pipi' comenzó en 2001, cuando ambos coincidieron gracias a amigos en común en un concierto de Christian Meier. Luego del evento, asistieron a un almuerzo y desde entonces no volvieron a separarse.

La conexión fue inmediata. Apenas dos semanas después de empezar a salir, el exconductor de 'Combate' le pidió matrimonio con un anillo de papel, gesto que marcó el inicio de una relación duradera. Cuando se conocieron, él tenía 25 años y ella 21. Incluso, la figura de Willax TV decidió quedarse en Perú, pese a tener algunos proyectos en México.

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