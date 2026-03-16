El asesinato del promotor musical Jhon Leyva ha generado reacciones en el mundo del espectáculo. Uno de los primeros en pronunciarse fue Ernesto Pimentel, quien expresó su pesar por la partida del empresario.

A través de sus redes sociales, el conductor y cantante, conocido por dar vida al personaje de la “Chola Chabuca”, publicó un video tras conocer la noticia. En su post recordó momentos recientes junto al promotor y destacó su compromiso con la difusión de la música vernacular.

PUEDES VER: Reconocido productor de eventos es asesinado fuera de local Imperial de Pro en San Martín de Porres

Ernesto Pimentel lamenta muerte del promotor Jhon Leyva

En las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, el conductor comenzó su mensaje contando cómo recibió la noticia, expresando el impacto que le causó. Asimismo, mencionó que un día antes había coincidido con el promotor en un evento por el aniversario del distrito de Independencia.

“El día de ayer estuvimos trabajando en el aniversario de la Independencia. La pasamos muy bien. Abracé a mi madrina Dina Páucar y, ¿quién creyera que hoy el folclor pierde a un hombre apasionado, convencido de la importancia del folclor?”, señaló.

También, recordó cómo fueron los inicios de Leyva en el mundo del folclor. Como se conoció, el promotor empezó pegando afiches para promocionar los conciertos de la recordada cantante Muñequita Sally, punto de inicio que lo llevó a integrarse en el entorno artístico.

“Lo conocí por la Muñequita Sally. Él me contaba que pegaba afiches y repartía volantes. Hoy, en su partida, solo me queda agradecer lo que le dio al folclor”, agregó.

Finalmente, el conductor pidió que las autoridades actúen con rapidez para esclarecer el crimen. “Pedir a las autoridades celeridad y prontitud (...) él no agarraba a un artista famoso y talentoso únicamente para un show; él hacía artistas. Luchaba, se comprometía. Hasta siempre y muchas gracias, Jhon Leyva. Siempre te recordaremos”, concluyó.

¿Quién era Jhon Leyva?

La historia de Jhon Leyva estuvo marcada por el trabajo desde muy joven. A los 13 años fue mesero en un chifa, donde conoció a Luis Cerna, esposo de la cantante Muñequita Sally, quien le dio la oportunidad de empezar pegando afiches para promocionar conciertos.

Con el tiempo repartió volantes, vendió viseras y acompañó a artistas en entrevistas y presentaciones. Su experiencia lo llevó a convertirse en coordinador artístico de cantantes como Abencia Meza y Sósimo Sacramento. Años después fundó Jhon Leyva Producciones, empresa con la que organizó eventos folclóricos y promovió a nuevos talentos.

La madrugada del domingo 15 de marzo, el promotor fue asesinado a balazos cuando salía del local Imperial de Pro, en el distrito de San Martín de Porres, tras realizarse un evento folclórico. Según reportes, sujetos armados llegaron al lugar y dispararon contra el empresario cuando se encontraba en el exterior del establecimiento.

De acuerdo con información policial, Leyva venía siendo víctima de extorsión desde 2023. El empresario había denunciado que bandas delincuenciales le exigían pagos para permitirle realizar sus eventos, por lo que incluso habría llegado a pagar algunas cuotas ante el temor de represalias.