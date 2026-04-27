Especialistas citados por Live Science subrayan que la mezcla entre el Pacífico y el Atlántico, ocurrido en Sudamérica, no siempre es visible a simple vista. | Foto: Live Science/DEA

Especialistas citados por Live Science subrayan que la mezcla entre el Pacífico y el Atlántico, ocurrido en Sudamérica, no siempre es visible a simple vista. | Foto: Live Science/DEA

La idea de que los océanos Atlántico y Pacífico no se combinan ha sido ampliamente difundida en redes sociales, pero la evidencia científica indica lo contrario. Investigaciones oceanográficas explican que ambos forman parte de un único sistema global interconectado, donde el intercambio de masas de agua es constante debido a corrientes, vientos y mareas.

Especialistas citados por Live Science subrayan que el proceso, ocurrido en Sudamérica, no siempre es visible a simple vista. Nadín Ramírez, de la Universidad de Concepción, afirmó que "las aguas se mezclan constantemente", aunque las diferencias de temperatura, salinidad o sedimentos pueden generar límites temporales. Esa dinámica responde a procesos físicos bien documentados por la oceanografía, disciplina que estudia la circulación y las propiedades del océano mundial.

PUEDES VER: China cruza los límites y parte una montaña a la mitad para construir una autopista de 4 carriles que conecte a zonas aisladas

¿En qué lugar de Sudamérica las aguas del Pacífico y el Atlántico se mezclan?

El Estrecho de Magallanes constituye el punto geográfico más emblemático donde ambos océanos se encuentran. Este corredor natural, situado entre la Patagonia y Tierra del Fuego, funciona como una vía de comunicación fluida que "conecta directamente" ambos sistemas hídricos desde su hallazgo en 1520.

La unión también sucede en el Paso Drake, sector del océano Austral famoso por su extrema turbulencia. En dicha zona, la intensidad de las corrientes marítimas favorece una mezcla más rápida de los caudales, lo que elimina cualquier barrera visual o física entre las masas de agua de ambas cuencas.

Hacia los archipiélagos australes, el Canal Beagle y los pasos fueguinos presentan un intercambio paulatino. Aunque el aporte de agua dulce por deshielo ralentiza el proceso, la ciencia confirma que estos espacios integran un sistema oceánico global en permanente circulación, sin divisiones reales en la geografía sudamericana.

¿Por qué parece que ambos océanos no se mezclan?

La ilusión óptica sobre la supuesta división marina surge por disparidades en densidad, salinidad o carga de sedimentos. Estas variaciones físicas crean fronteras temporales que impiden una homogeneización inmediata bajo la superficie. Según expertos, ese fenómeno visual se disipa conforme las condiciones ambientales permiten la integración de los fluidos.

En el golfo de Alaska, diversas investigaciones oceanográficas atribuyen la línea de contraste a los flujos glaciales y a los eddies. Esos remolinos oceánicos sostienen una separación momentánea entre masas claras y oscuras. No obstante, la ciencia confirma que el efecto constituye una transición dinámica hacia una "mezcla progresiva" inevitable.

La creencia popular escaló por la viralización de estas imágenes en internet, las cuales el público interpretó como muros perpetuos. Los científicos desmintieron tal frontera definitiva, pues la turbulencia global garantiza que el intercambio hídrico ocurra siempre. En el océano, las corrientes integran cada componente, lo que invalida cualquier teoría sobre una desunión permanente del Atlántico y el Pacífico.