HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,05%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
Ciencia

Las aguas del Pacífico y el Atlántico sí se mezclan y se encuentran en un lugar de Sudamérica, según científicos

La idea de que ambos océanos no se mezclan fue desmentida por los expertos, pues la interconexión se concretaría a través de corrientes y mareas.

Especialistas citados por Live Science subrayan que la mezcla entre el Pacífico y el Atlántico, ocurrido en Sudamérica, no siempre es visible a simple vista.
Especialistas citados por Live Science subrayan que la mezcla entre el Pacífico y el Atlántico, ocurrido en Sudamérica, no siempre es visible a simple vista. | Foto: Live Science/DEA
Compartir

La idea de que los océanos Atlántico y Pacífico no se combinan ha sido ampliamente difundida en redes sociales, pero la evidencia científica indica lo contrario. Investigaciones oceanográficas explican que ambos forman parte de un único sistema global interconectado, donde el intercambio de masas de agua es constante debido a corrientes, vientos y mareas.

Especialistas citados por Live Science subrayan que el proceso, ocurrido en Sudamérica, no siempre es visible a simple vista. Nadín Ramírez, de la Universidad de Concepción, afirmó que "las aguas se mezclan constantemente", aunque las diferencias de temperatura, salinidad o sedimentos pueden generar límites temporales. Esa dinámica responde a procesos físicos bien documentados por la oceanografía, disciplina que estudia la circulación y las propiedades del océano mundial.

PUEDES VER: China cruza los límites y parte una montaña a la mitad para construir una autopista de 4 carriles que conecte a zonas aisladas

lr.pe

¿En qué lugar de Sudamérica las aguas del Pacífico y el Atlántico se mezclan?

El Estrecho de Magallanes constituye el punto geográfico más emblemático donde ambos océanos se encuentran. Este corredor natural, situado entre la Patagonia y Tierra del Fuego, funciona como una vía de comunicación fluida que "conecta directamente" ambos sistemas hídricos desde su hallazgo en 1520.

La unión también sucede en el Paso Drake, sector del océano Austral famoso por su extrema turbulencia. En dicha zona, la intensidad de las corrientes marítimas favorece una mezcla más rápida de los caudales, lo que elimina cualquier barrera visual o física entre las masas de agua de ambas cuencas.

Hacia los archipiélagos australes, el Canal Beagle y los pasos fueguinos presentan un intercambio paulatino. Aunque el aporte de agua dulce por deshielo ralentiza el proceso, la ciencia confirma que estos espacios integran un sistema oceánico global en permanente circulación, sin divisiones reales en la geografía sudamericana.

PUEDES VER: Científicos proponen la nave definitiva de 58 km de largo que llevaría a 2.400 personas a Alfa Centauri en un viaje interestelar de 400 años

lr.pe

¿Por qué parece que ambos océanos no se mezclan?

La ilusión óptica sobre la supuesta división marina surge por disparidades en densidad, salinidad o carga de sedimentos. Estas variaciones físicas crean fronteras temporales que impiden una homogeneización inmediata bajo la superficie. Según expertos, ese fenómeno visual se disipa conforme las condiciones ambientales permiten la integración de los fluidos.

En el golfo de Alaska, diversas investigaciones oceanográficas atribuyen la línea de contraste a los flujos glaciales y a los eddies. Esos remolinos oceánicos sostienen una separación momentánea entre masas claras y oscuras. No obstante, la ciencia confirma que el efecto constituye una transición dinámica hacia una "mezcla progresiva" inevitable.

La creencia popular escaló por la viralización de estas imágenes en internet, las cuales el público interpretó como muros perpetuos. Los científicos desmintieron tal frontera definitiva, pues la turbulencia global garantiza que el intercambio hídrico ocurra siempre. En el océano, las corrientes integran cada componente, lo que invalida cualquier teoría sobre una desunión permanente del Atlántico y el Pacífico.

Notas relacionadas
Descubren qué son las pelotas de Neptuno y cómo atrapan los microplásticos en el océano

Descubren qué son las pelotas de Neptuno y cómo atrapan los microplásticos en el océano

LEER MÁS
China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

LEER MÁS
China sorprende al mundo con una innovadora máquina que convierte agua de mar en agua dulce y energía limpia por menos de 1 dólar

China sorprende al mundo con una innovadora máquina que convierte agua de mar en agua dulce y energía limpia por menos de 1 dólar

LEER MÁS
Científicos revelan que el quinto lago más profundo del mundo está en América Latina y apareció tras derretirse un glaciar

Científicos revelan que el quinto lago más profundo del mundo está en América Latina y apareció tras derretirse un glaciar

LEER MÁS
Las cabras que desconciertan a los científicos: viven en una isla remota sin agua dulce y no se entiende cómo sobreviven

Las cabras que desconciertan a los científicos: viven en una isla remota sin agua dulce y no se entiende cómo sobreviven

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos proponen la nave definitiva de 58 km de largo que llevaría a 2.400 personas a Alfa Centauri en un viaje interestelar de 400 años

Científicos proponen la nave definitiva de 58 km de largo que llevaría a 2.400 personas a Alfa Centauri en un viaje interestelar de 400 años

LEER MÁS
China supera sus límites y perfora más de 3.400 metros en la Antártida para poder acceder a lagos subglaciales: usaron solo agua caliente

China supera sus límites y perfora más de 3.400 metros en la Antártida para poder acceder a lagos subglaciales: usaron solo agua caliente

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025