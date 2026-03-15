Cati Caballero, exmodelo de 'Habacilar', celebra el primer embarazo de su hija mayor: "Vamos a ser abuelos"

La exmodelo peruana Cati Caballero sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia que marca una nueva etapa en su vida familiar. A través de sus redes sociales, la figura pública confirmó que su hija mayor, Ale Feldmuth, está esperando su primer hijo, hecho que la convertirá en abuela por primera vez.

La recordada integrante del programa televisivo ‘Habacilar’ decidió hacer pública la información con un mensaje cargado de emoción y gratitud. La noticia generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la discreción con la que suele manejar su vida privada.

Cati Caballero se emociona con embarazo de su hija.

La emoción de Cati Caballero por el primer embarazo de su hija Ale Feldmuth

Mediante una historia en su cuenta oficial de Instagram, Cati Caballero expresó su entusiasmo por la llegada del nuevo integrante de la familia. La empresaria compartió una publicación de Ale Feldmuth junto a su esposo, Emi Cantú, donde ambos confirmaban la noticia de la dulce espera.

“Oficialmente ya lo puedo compartir: vamos a ser abuelos y nuestro corazón explota de felicidad. Gracias, Señor, por este regalo… los amamos”, escribió la exmodelo, acompañando la imagen con una cita bíblica sobre el valor de los hijos. El mensaje fue interpretado por sus seguidores como una muestra de la profunda conexión familiar que mantiene con su primogénita.

Ale Feldmuth, hija mayor de Cati Caballero, revela que será madre por primera vez

Por su parte, Ale Feldmuth, hija mayor de Cati Caballero, anunció su embarazo con un mensaje emotivo dirigido al bebé que espera junto a su pareja. La joven compartió una fotografía en su perfil de Instagram, donde expresó la ilusión que siente por esta nueva etapa.

Cati Caballero se emociona con embarazo de su hija.

“Eres un sueño, el mejor regalo que el Señor nos pudo dar. No podemos esperar a conocerte. Te amamos tanto, bebé”, escribió, generando una ola de comentarios de felicitación y muestras de cariño por parte de amigos y seguidores.