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Jazmín Pinedo muestra su vientre y hace importante anuncio junto a su novio extranjero Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

“Ya es una realidad”, escribió la conductora Jazmín Pinedo en sus redes sociales emocionando a muchos de sus seguidores.

Jazmín Pinedo es socia de la constructora de su novio, Pedro Araujo. Foto: Composición LR/Instagram.
Jazmín Pinedo es socia de la constructora de su novio, Pedro Araujo. Foto: Composición LR/Instagram.
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Jazmín Pinedo y Pedro Araujo atraviesan su mejor momento como pareja. Tras tres años de relación, la conductora de televisión peruana y el empresario uruguayo sorprendieron a sus seguidores al anunciar una importante noticia en sus redes sociales.

A través de un video, la modelo mostró su vientre para anunciar el lanzamiento de un nuevo proyecto inmobiliario de la empresa que administra junto con su pareja, Araujo Construcciones, acompañado del mensaje: "Ya es una realidad".

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Jazmín Pinedo muestra su nuevo proyecto con imagen de su vientre

Jazmín Pinedo, conductora de 'América Espectáculos', compartió una publicación en Instagram en la que mostró su vientre mientras Pedro Araujo la sujetaba. La escena generó sorpresa entre sus seguidores, quienes inicialmente interpretaron que la Chinita estaba embarazada del empresario uruguayo.

Sin embargo, la realidad era otra. En el mismo video, la modelo dejó ver un papel con la frase "New proyect", lo que reveló el verdadero motivo de la publicación. En las imágenes también se aprecia la construcción de una vivienda en un terreno abierto, así como la firma de un contrato.

Todo indica que la presentadora habría concretado la venta de este inmueble, que aún se encuentra en edificación, tal como ha ocurrido previamente con otros proyectos impulsados por su empresa constructora.

PUEDES VER: Jazmín Pinedo confiesa que tiene planes de matrimonio junto a su novio uruguayo Pedro Araujo: "Hemos conversado"

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Jazmín Pinedo no descarta tener su segundo bebé con Pedro Araujo

Jazmín Pinedo, de 35 años, tiene una hija fruto de su relación con el exchico reality Gino Assereto. Sin embargo, a raíz de su relación actual con el uruguayo Pedro Araujo, la conductora de televisión no descartó convertirse nuevamente en madre. Por ahora, precisó que no está en sus planes y que es un tema que ya ha conversado con su pareja.

“Lo hemos hablado. Cuando uno está en una relación seria, piensa en el futuro, pero todo es poco a poco”, explicó durante una entrevista en 2025.

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