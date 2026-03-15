Hijo mayor de Carlos Alcántara se casa en íntima boda y comparte momentos de la celebración

El hijo mayor del actor peruano Carlos Alcántara celebró una íntima ceremonia de matrimonio junto con su pareja, Andrea Rubini Caballero, en un evento familiar que reunió a sus seres más cercanos. A través de redes sociales, el popular ‘Cachín’ compartió algunos momentos de la celebración, mostrando detalles de la fiesta.

Entre las imágenes que más llamaron la atención estuvo el reencuentro del actor con su expareja, Jossie Lindley, con quien mantuvo una relación por casi 30 años. A pesar de su separación, ambos posaron juntos para las fotografías junto a sus hijos y la nueva integrante de la familia.

Gianfranco Alcántara celebra su boda junto con sus padres

Durante la fiesta de matrimonio, Carlos Alcántara se mostró emocionado y participó activamente en la celebración. En algunos de los videos difundidos en redes sociales se le ve disfrutando de la pista de baile junto a su nuera, Andrea Rubini Caballero, mientras los invitados aplaudían su entusiasmo.

El recordado ‘Machín’ de ‘Pataclaún’, incluso se animó a realizar uno de sus pasos de baile más característicos al ritmo de la canción ‘Another One Bites the Dust’ de Freddie Mercury, lo que generó la reacción de los asistentes.

A sus 61 años, ‘Cachín’ atraviesa una etapa de cambios en su vida personal y profesional. Mientras se prepara para su regreso a la pantalla con el proyecto ‘La gran sangre’, el actor ha sido también tema de conversación en la farándula local debido a su reciente etapa de soltería, luego de que se difundieran imágenes en programas de espectáculos que lo vinculaban con diversas salidas nocturnas.

¿Quién es Gianfranco Alcántara, hijo mayor de ‘Cachín’?

Gianfranco Alcántara, el hijo mayor del reconocido actor, ha seguido un camino cercano al mundo audiovisual. A diferencia de su padre, su formación profesional ha estado marcada por estudios especializados en comunicación y producción audiovisual.

El joven estudió en la Universidad de Lima y también realizó cursos en la ciudad de Nueva York. Tras completar su formación, regresó al Perú para integrarse a distintas productoras cinematográficas, donde trabajó como asistente de producción en diversos proyectos.

Además, en sus redes sociales comparte parte de su trabajo como creador audiovisual. Entre sus proyectos destaca la dirección del documental ‘Una visa para Pirata’, producción que refleja su interés por el ámbito cinematográfico.