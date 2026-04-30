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Ezio Oliva enfrenta desde España los rumores de que Karen Schwarz lo mantiene: "La gente lo dice hace como 25 años"

Según contó Karen Schwarz, los rumores estallaron cuando Ezio Oliva contó que ella le pasaba la tarjeta por debajo de la mesa. La pareja lo contó todo desde España tras dejar atrás su vida en Perú.

Ezio Oliva y Karen Schwarz planean establecerse para siempre en España junto a sus dos hijas.
Ezio Oliva y Karen Schwarz planean establecerse para siempre en España junto a sus dos hijas. | Foto: composición LR/ATV/Instagram
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Ezio Oliva enfrentó ante Magaly Medina los rumores que circulan desde hace muchos años: que su esposa, Karen Schwarz, lo mantiene económicamente. El cantante y la modelo se conectaron en vivo desde España con el programa 'Magaly TV: la firme' para contar detalles de su nuevo reto en el país europeo, en el cual han comenzado a establecerse con sus dos hijas tras dejarlo todo atrás en Perú.

Una de las preguntas que no dudaron en abordar giró en torno a las especulaciones sobre quién sostenía a su familia. Lejos de mostrarse a la defensiva, el exvocalista de la banda Adammo tomó con humor los comentarios y dejó clara su postura frente a un señalamiento que considera machista.

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Ezio Oliva enfrenta rumores de que Karen Schwarz lo mantiene

El tema entró en conversación luego de que Karen Schwarz expresara su optimismo por el lanzamiento de su empresa, Valente, en España, al señalar que en el país europeo no existía una propuesta como la suya. Ese comentario llevó a que Magaly Medina bromeara y mencionara que, si el éxito le sonreía, algún día podría mantener su casa en caso de que Ezio Oliva no llenara sus conciertos.

Ante las palabras de la 'Urraca', la recordada presentadora de 'Yo soy' aclaró que ambos son un equipo y que le gustaría esclarecer versiones de las personas, aunque sin mencionar exactamente de qué se trataba. Esto llevó a que Ezio interviniera y fuera directo en el asunto: "Vamos a ser muy claros. Karen no lo quiere decir. La gente lo que dice hace como 25 años es que Karen Schwarz mantiene a Ezio Oliva".

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"Somos un equipo": Ezio Oliva aclara su dinámica con Karen Schwarz

En ese contexto, Karen Schwarz explicó que el rumor se disparó cuando Ezio Oliva contó que, al inicio de su relación, ella le pasaba la tarjeta por debajo de la mesa para pagar. Magaly, por su parte, afirmó ser testigo de lo bien que le iba al cantante en eventos privados. "La gente no sabe cuánto cobras en conciertos privados, que das un montón, más que conciertos públicos. A mí sí me consta porque te he visto y sé de muchas fiestas que me apareces de muchos amigos, que vas mucho a fiestas privadas. Lo privadito, desde pandemia, siempre funciona", señaló.

El intérprete de 'Mi ángel' estuvo de acuerdo con la conductora y, en respuesta a los rumores, evidenció una postura tajante. "Siempre funciona y, finalmente, quiero ser muy honesto: una pareja es un equipo. Ese concepto tan machista de que el hombre solo tiene que proveer o la mujer… Somos un equipo y hay veces, efectivamente, que Karen ha ganado más; otras veces yo he ganado más, otras hemos ganado igual. Lo importante para nosotros es que siempre nuestras hijas puedan estar bien y que el auto pueda seguir teniendo gasolina para caminar juntos", sentenció el cantautor.

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