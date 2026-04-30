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Samahara Lobatón afirma que Melissa Klug organizaba fiestas en la casa que Jefferson Farfán le dejó a sus hijos: “Nos volvimos millonarias”

¡Expone a su propia madre! Samahara Lobatón se sinceró de más en ‘La granja VIP’ y contó que Melissa Klug recaudaba dinero al realizar fiestas privadas en la casa de sus menores hijos.


Samahara Lobatón reveló anécdotas sobre su madre, Melissa Klug, y su relación con Jefferson Farfán en 'La granja VIP Perú'. Foto: captura/Panamericana TV
Samahara Lobatón reveló anécdotas sobre su madre, Melissa Klug, y su relación con Jefferson Farfán en 'La granja VIP Perú'. Foto: captura/Panamericana TV | Foto: captura/Panamericana TV
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Sin querer, Samahara Lobatón dejó mal parada a su mamá al contar una anécdota que involucra a Jefferson Farfán. Durante su charla con Shirley Arica y Pablo Heredia, la influencer afirmó que Melissa Klug generó mucho dinero al realizar fiestas en la casa que Jefferson Farfán dejó para sus dos hijos varones.

“Mi vieja siempre ha sido de la ptm. Cuando ella se separa de Jefferson, la casa tenía una discoteca en el subterráneo. En algún momento de la vida, ella se separa de él y mi vieja se queda con la casa por un año”, comentó Samahara Lobatón en 'La granja VIP Perú'.

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Samahara Lobatón expone a Melissa Klug

Según Samahara Lobatón, ella le propuso a su progenitora, que en ese entonces tenía una relación con Diego Chávarry, realizar fiestas o los famosos 'privados' los fines de semana y, de esa manera, recaudar mucho dinero.

“Estaban de moda los ‘privados’ cuando éramos chibolos. Entonces, le digo: ‘mamá, tengo un plan, qué te parece si hacemos fiestas en las noches los viernes o sábados y cobramos entradas. Millonarias nos volvimos”, dijo entre risas.

Sin embargo, lo delicado fue cuando Samahara Lobatón contó que Melissa Klug habría mandado a su hijo con Jefferson Farfán a trabajar en el famoso búnker del exfutbolista cuando aún era menor de edad. De acuerdo con su versión, el jovencito se dedicaba a preparar tragos en las supuestas fiestas.

“Hacíamos cag… tras cag... Tanto se emborrachaban nuestros amigos que rompían los espejos del baño, el water”, concluyó durante su conversación con Shirley Arica y Pablo Heredia, quienes también habrían asistido a dicho búnker llamado 'La caliente'.

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Samahara Lobatón habla del premio de 'La granja VIP'

Durante la última gala de eliminación en 'La granja VIP', Samahara Lobatón, quien estuvo nominada el último fin de semana, vivió momentos agridulces. Además de tener que estar en la placa junto a Pamela López y Pati Lorena, fue sorprendida por Ethel Pozo, quien le preguntó qué haría con el premio de S/100.000 si resultaba ganadora de la primera temporada del reality de Panamericana Televisión.

Entre lágrimas, la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón dijo que prometió a sus pequeños que los llevaría a un crucero para que vivan de cerca la experiencia del famoso parque temático. “Me los voy a llevar al crucero de Disney, esa es mi promesa para ellos”, expresó.


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